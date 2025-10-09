En Directo
BALONMANO
Barça - Szeged, en directo: Champions de balonmano en vivo hoy
Sigue en directo el duelo de la cuarta jornada de la Chamipons de balonmano
Albert Miranda
Última hora del Barça - Szeged de la Champions.
Barça - Szeged | Min 10' 5-5
Sostaric consigue empatar el partido. Lleva una efectividad del 100% desde el punto de penalti. Encuentro muy igualado.
Barça - Szeged | Min 9' 5-4
El Szeged es unos de los equipos más altos del panorama europeo. La diferencia entre los jugadores es significativa. Sin embargo, el Barça está consiguiendo ser sólido en defensa.
Barça - Szeged | Min 7' 4-4
El Szeged empata de penalti. Partido muy igualado donde los dos equipos están intentando hacer buenas defensas.
Barça - Szeged | Min 6' 4-3
Llegamos al minuto 6' de partido y Mem ha anotado dos goles para poner por delante al Barça.
Barça - Szeged | Min 4' 2-1
Buen robo de Dani Fernández y anota a portería vacía. Además ha pillado en el cambio de portero al conjunto húngaro.
Barça - Szeged | Min 2' 1-1
Empata el Barça de penalti. Fernández anota el gol. Ha sido un penalti por empujón a El Deera.
Barça - Szeged | Min 1' 0-1
Se adelanta el Szeged. Anota Banhili. Buen pase filtrado y el jugador del combinado húngaro anota el primer gol.
Barça - Szeged | Min 0' 0-0
¡Arranca el partido en el Palaaaau!
Barça - Szeged
Se están entregando unos premios individuales a los jugadores del Barça de la Champions de la temporada pasada.
Barça - Szeged
¡Suena el himno de la Champions en el Palau!
