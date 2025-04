El Barça hace un Szczesny y ficha al retirado Vincent Gérard para suplir a Gonzalo

El FC Barcelona ha anunciado este martes la incorporación del portero Vincent Gérard hasta final de temporada. El guardameta francés anunció su retirada después de los JJOO de París 2024, aunque no ha dudado en aceptar el reto del Barça una vez se le ha presentado la oportunidad de incorporarse al equipo de Carlos Ortega en los meses decisivos del curso.

De esta manera, el Barça vuelve a hacer un Szczesny y contrata a un portero retirado para suplir la baja del guardamenta Gonzalo Pérez de Vargas, lesionado para los próximos meses. El francés formará equipo con Emil Nielsen y Filip Saric en un tramo final de curso apretado para los azulgrana.

Con 38 años, Vincent Gérard acepta el reto del Barça después de disputar sus últimos partidos oficiales en los Juegos Olímpicos de París 2024. Francia, en aquella ocasión, no pasó de los cuartos de final, aunque el portero acabó con el tercer mejor registro en porcentaje de paradas (33,6%) de la cita olímpica.

Un campeón con impresionante palmarés

Campeón del oro olímpico en Río 2016 y de una plata olímpica en Tokio 2020, también consiguió el oro en los Mundiales de 2017, una plata en los de 2023 y un bronce en 2019. A nivel de clubes, el nuevo portero azulgrana ha destacado por sus estancias en dos etapas en el Montpellier (2006-2008, 2015-2019) y su exitoso paso por el PSG (2019-2022). Gérard también sabe lo que es ganar una EHF Champions League, habiendo logrado dicho éxito en la temporada 2017-2018 con el Montpellier.

"Estoy muy contento. Cuando me llamó un club tan grande, con esta historia y palmarés, pensé que tenía que hacer lo que estuviera en mis manos por venir, así que estoy muy feliz", ha explicado el francés a Barça One. Sobre su rol en el equipo, Gérard tiene claro que llega a aportar: "Vengo para ayudar al club. Haré lo que me pida el entrenador y mi única prioridad es ayudar al equipo. Físicamente me encuentro bien. Es cierto que estaba retirado, pero no he dejado de hacer deporte y mantenerme en forma. No me preocupa eso", ha manifestado.