El Barça, a por dos Supercopas en dos días

Las secciones del Barça empezaron la temporada con la conquista de dos títulos catalanes. El primer equipo de balonmano venció al Fraikin Granollers el pasado lunes en Calella en la final de la Supercopa de Catalunya por 29-35 y el fútbol sala se impuso el pasado sábado a domicilio al Catgas Energia Santa Coloma por 4-6.

Ahora las dos secciones más exitosas del curso pasado tratarán de alzar dos Supercopas bastante más exigentes. Los de Carlos Ortega disputarán la Supercopa Ibérica en Vigo los días 4 y 5 con las 'semis' el viernes frente al FC Porto y los de Javi Rodríguez jugarán en el Palau la Supercopa de España en 5 y el 6, con un duelo morboso el sábado ante el Jaén Paraíso Interior.

El balonmano, cuatro de cuatro

Cuando la Federación Española (RFEBM) decidió unirse a la de Portugal para crear la Supercopa Ibérica en 2022 con dos equipos de cada país, el Barça ya había ganado las diez Supercopas anteriores a las que ya suma las cuatro disputadas con el nuevo formato junto a uno de los países vecinos.

No ha sido fácil, ya que Portugal sigue creciendo. Al hockey sobre patines le siguieron el fútbol sala, el balonmano y ya hasta el baloncesto se permite el lujo de derrotar a una España de capa caída. Aquí el gran rival es un Sporting plagado de figuras, que aún contará con Kiko Costa antes de que se vaya al Flensburg en 2027 junto a su hermano, el lesionado Martim Costa.

El Barça, en un tiempo muerto en la final de la Supercopa de Catalunya / FCB

El Barça venció a los 'leões' por 37-34 en semifinales en la primera edición (2022-23), por 33-38 en la final de hace dos años y en los penaltis en la pasada edición en una final histórica (31-31 y 4-3). Los lisboetas cuentan también con los internacionales españoles Jan Gurri, Natan Suárez y Carlos Álvarez, Víctor Romero y el exgranollerense Mamadou Gassama.

La competición se disputará los días 4 y 5 de septiembre en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI). Los azulgranas se medirán a las 17.45 horas en semifinales al FC Porto del exazulgrana Gilberto Duarte y el leonés Antonio Martínez. El Irudek Bidasoa Irun buscará la sorpresa a las 20.00 horas contra el Sporting y la final será el sábado 5 a las 20.30 horas.

Carlos Ortega es insaciable: no se cansa de ganar / FCB

Una victoria azulgrana aumentaría a ocho la espectacular racha de títulos del Barça de un Carlos Ortega que sigue batiendo récords. Su talento y su vehemencia son clave en un equipo que ya ha enlazado dos Supercopas de Catalunya, una Champions, un Mundial de clubs, una Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, una Copa del Rey, una Copa de España y una Supercopa Ibérica.

El fútbol sala, en el Palau

La proliferación de partidos de la Euroliga y la entelequia del proyecto del nuevo Palau impiden que las secciones puedan organizar finales a cuatro en competiciones por las que tienen que pelear a domicilio. Tras organizar dos fases de grupos de la Champions y la Final Four en 2020, el coliseo blaugrana acogerá por fin a los de Javi Rodríguez en una Supercopa.

El club ha realizado ímprobos esfuerzos y, aprovechando que el baloncesto está en Encamp en pleno inicio de la pretemporada, el Palau será la sede de la Supercopa de fútbol sala este fin de semana. El torneo tendrá un nuevo campeón, ya que el Jimbee Cartagena de Duda no participa después de conquistar el título en las últimas tres ediciones.

El barça celebra un gol en la final de la Copa Catalunya / FCB

Con el galo Mouhoudine y el brasileño Higor como refuerzos y sin el argentino 'Lucho' Gauna hasta diciembre, el Barça está ofreciendo muy buenas sensaciones en la pretemporada. La llegada de Javi Rodríguez el pasado verano se produjo en el momento perfecto y la exigencia del 'Mito' está resultando fundamental para que el equipo vuelva a ser campeón.

El curso pasado se cerró con la conquista de una Copa Catalunya que ya se ha revalidado, la ansiada Liga, la clasificación para la Champions y una final (Copa de España) y una semifinal (Copa del Rey) perdida en los penaltis contra el Jaén Paraíso Interior. Pues bien, el cuadro 'amarillo' será el rival este sábado en una 'semi' de la Supercopa llena de morbo.

Javi Rodríguez es clave en el Barça / FCB

Será a las 16.15 horas en el Palau, que deberá llevar en volandas al equipo con los 'Dracs' a la cabeza. Antes, ElPozo Murcia Costa Cálida y el Illes Balears Palma Futsal se medirán en la segunda a las 13.15 horas. La final tendrá lugar el domingo a las 18.45 horas, justo después del duelo de fútbol contra el Valencia en Mestalla a las 16.15 horas.