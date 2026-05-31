El Barça supera la barrera de los 1.200 goles por primera vez en una Liga de 30 jornadas

El Barça ha certificado este domingo, con su triunfo en Logroño (28-41), una temporada histórica en la Liga Nexus Energía Asobal. Los azulgranas, que han hecho un pleno de victorias, han superado por primera vez la barrera de los 1.200 goles anotados —la marca ha quedado en 1.204— en una liga de 30 jornadas.

Dicorpebal Logroño La Rioja - Barça (balonmano, Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL), 31/05/2026 LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL LOG 28 41 BAR Alineaciones DICORPEBAL LOGROÑO LA RIOJA, XX (19+9): Marcos Cancio (p.), Aitor García (2), Ivan Popovic, Miguel Martínez (3), Unai Galán (1), Oriol Zarzuela (6), 'Pancho' Lombardi (2) -siete inicial-, Xoan Ledo (p.s.), Luis Juárez (1), Álvaro Preciado, Nemanja Pestic, Eugen Josip Zaja (4), Álvaro Martínez (5), Jon Sastre (1), Andrej Perjel (1) y David Cadarso (2, 1p). BARÇA, 41 (23+18): Hallgrimsson (p.), Domen Makuc (4), Ludovic Fàbregas (3), Dika Men (5), Peter Cikusa (1), Blaz Janc (2), Dani Fernández (3) -siete inicial-, Emil Nielsen (p.s., 1), tim N'Guessan (4), Jonathan Carlsbogard (1), Luís Frade (4), Djorde Cikusa (1), Aleix Gómez (5), Oscar Grau (1), Seif Elderaa (1) e Ian Barrufet (5).

Esta cifra de goles a favor ha dejado otro hito inédito: el Barça ha cerrado la Liga con 40,1 goles marcados de media. El registro de este curso supera al de la temporada 2014/15, hasta ahora el mejor de la historia, en el que el equipo barcelonista metió 1.187 goles en 30 jornadas y una media de 39,5.

Los récords de goles se han sucedido durante toda la temporada, especialmente en la Asobal. El equipo de Carlos Ortega igualó su propio récord en un solo partido de Liga en el mes de febrero, al vencer al EÓN Horneo Alicante por 51-32.

Y dos meses después, el 15 de abril, el Barça superó este registro en la pista del Rebi Cuenca (23-52), estableciendo un nuevo tope azulgrana y empatando el de la competición, que tenía en solitario el Atlético de Madrid desde su victoria por 52-27 contra el Academia Octavio, en la temporada 2011-12.

El conjunto barcelonista también ha roto esta temporada su récord goleador en la EHF Champions League. Los 47 goles conseguidos el 11 de marzo contra el Zagreb (47-27), en la duodécima jornada de la fase de grupos, instauraron un nuevo mejor registro en la máxima competición europea.

Es cierto que el Barça metió 48 goles en un partido de la temporada 1999/2000, contra el Port Burgas, pero aquel duelo pertenecía a una fase previa de la competición.

Todos estos récords no han sido en vano, como demuestran los cinco títulos que el Barça ha sumado ya esta temporada: la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibérica, el Mundial de Clubes, la Copa de España y la Liga Nexus Energía Asobal.

Los hombres de Carlos Ortega todavía tienen dos retos por delante: la Copa del Rey (Alicante, del 5 al 7 de junio) y la final a cuatro de la Champions (Colonia, 13 y 14 de junio).