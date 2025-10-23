Un Barça sublime borda la defensa y da un puñetazo encima de la mesa

En uno de los partidos más sólidos y completos de los últimos tiempos, el Barça pasó por encima del Orlen Wisla Plock (24-34) en la lucha por la segunda plaza del grupo con una actuación defensiva prácticamente perfecta y un gran criterio en ataque. El 'show' de Xavi Sabaté al final del partido no es noticia. No es la primera vez.

Orlen Wisla Plock - Barça (balonmano, Champions League), 24/10/2025 CHAMPIONS LEAGUE WIS 24 34 BAR Alineaciones ORLEN WISLA PLOCK, 24 (9+15): Torbjorn Bergerud (p.), Kiryl Samoila, Leon Susnja (1), Zoran Ilic (1), Zoltan Szita (4), Melvyn Richardson (1), Gergo Fazekas -siete inicial-, Mirko Alilovic (p.s.), Dawid Dawydzik (3), Mitja Janc (4), Michal Daszek (2), Lovro Mihic (1), Sergei Mark Kosorotov y Miha Zarabec (7). BARÇA, 34 (16+18): Emil Nielsen (p.), Blaz Janc (3), Luís Frade (4), Dika Mem (5), Tim N'Guessan (5), Aleix Gómez (8), Ian Barrufet (3) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson, Ludovic Fàbregas (3), Petar Cikusa, Djordje Cikusa (2), Jonathan Carlsbogard, Dani Fernández y Domen Makuc (1).

La primera parte de los azulgranas fue sencillamente excepcional. Con el 'muro' Emil Nielsen como último soldado, el 6-0 rayó la perfección y anuló el ataque del conjunto polaco con un protagonista principal llamado Ian Barrufet. El polivalente extremo izquierdo anotó tres goles, provocó una exclusión y anuló a Melvyn Richardson defendiendo en el 'dos'.

El cuadro azulgrana tomó su primera ventaja importante tras el tercer tanto sin fallo de Dika Mem (4-6, min. 8:43) y el 'hermanísimo' Mitja Janc restableció la igualdad para los locales con el 6-6. Ahí Viktor Hallgrimsson salió para detener un siete metros a Richardson y repitió al borde del descanso ante su antiguo equipo.

El galo Tim N'Guessan rayó a gran nivel / FCB

Ahí la defensa ya se había ajustado, con Ludovic Fàbregas como eje (primero junto a Luís Frade y al final con Jonathan Carlsbogard). El ataque del Wisla parecía un equipo de cadetes ante los seniors, lo que pone el valor el trabajo defensivo colectivo. Que los polacos son un equipazo y rebosan talento.

Blaz Janc seguía dirigiendo la orquesta, plegando sus intereses a los del equipo. 'Barru' disparó al Barça desdoblado en el pivote (6-10, min. 15:06) y el esloveno penetró con decisión para firmar el 9-14 tras una posible exclusión perdonada a Ludo' (min. 25:27). Aún había más. Entre Dika Mem (4/7) y Frade cerraron una primera parte defensiva que debería estudiarse en las escuelas (9-16).

El Barça regresó a tope y no se descentró por el desconcierto arbitral, con una exclusión inventada a Luís Frade y unos siete metros claros no señalados por defensa interior azulgrana. El caso es que Xavi Sabaté paró el partido a los seis minutos con 11-20 tras un parcial de 0-3 con tantos de Aleix Gómez de siete metros, Djordje Cikusa y Tim N'Guessan.

Luís Frade marcó cuatro goles sin fallo / FCB

Aleix Gómez se erigió en protagonista con goles de todas las facturas en una nueva muestra de que esta temporada ha olvidado sus molestias musculares y vuelve a exhibir su talento. Y se le ve disfrutar en la pista. Su octavo tanto de nueve lanzamientos estableció un claro 16-26 (min. 42:45).

La segunda exclusión a Frade fue aún más fantasmagórica que la primera y al tanto de Blaz Janc respondió con dos su hermano pequeño, Mitja (20-28, min. 49:30), pero la superioridad visitante era indiscutible ante la mirada triste de un superado Xavi Sabaté. De no ser por los siete goles del esloveno Zarabec, la paliza habría sido aún más de aúpa. Al final, 24-34.

Eso sí, Carlos Ortega pidió un tiempo muerto a 11 segundos del final y provocó la ira de Sabaté, su ayudante en la época en la que ambos coincidieron en el Veszprém. El catalán se puso hecho una fiera, algo que no es noticia en el balonmano. Ya protagonizó un escándalo mayúsculo en la competición doméstica con Talant Dujshebaev en un partido ante el Kielce.