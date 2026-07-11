El Barça sonríe con Marcos Fis y un 'MVP' histórico

Muchos se estaban rasgando las vestiduras ante la salida de Dika Mem, cuyo contrato finaliza en junio de 2027, no continuará en la disciplina azulgrana, pero el Barça se puso rápidamente manos a la obra para encontrar al mejor sustituto posible de una de las grandes estrellas y referentes del equipo en los últimos años.

Aunque el abanico de candidatos era amplio, en el Barça llevaban tiempo siguiendo muy de cerca una alternativa que, además de resultar más asequible que otros nombres de primer nivel, ofrecía un futuro igual de prometedor. Ese elegido no es otro que Marcos Fis, quien aterrizará en el Palau en 2027, coincidiendo con la marcha de Dika Mem.

Sin embargo, ya no resulta justo hablar de Marcos Fis únicamente como una promesa. El joven lateral ha dejado de ser un proyecto de futuro para convertirse en una realidad consolidada, capaz de asumir el reto de suceder a uno de los jugadores más determinantes del balonmano europeo. Y el mejor ejemplo es el premio de 'MVP' de la Liga ASOBAL.

El reconocimiento no hace más que confirmar lo que ya venía demostrando sobre la pista. Con solo 19 años, Marcos Fis ha sido elegido MVP de la Liga ASOBAL 2025/26, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en conquistar el galardón. Un premio decidido por entrenadores, capitanes y dirigentes de los clubes que pone el broche de oro a una temporada de debut sencillamente excepcional.

Los números hablan por sí solos. El lateral del Fraikin BM Granollers terminó la temporada con 164 goles en 30 partidos, una media de 5,47 tantos por encuentro, lo que le permitió acabar como tercer máximo goleador de la competición. Además, no se perdió ni un solo partido y cerró el curso a un nivel espectacular, firmando 28 goles y nueve asistencias en las cuatro últimas jornadas para liderar a su equipo hasta la tercera posición y la clasificación para Europa.

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A esos registros hay que añadir una colección de reconocimientos inédita para un debutante: mejor lateral derecho de la ASOBAL, jugador revelación, dos premios al MVP del mes (algo nunca visto hasta ahora en la competición) y, finalmente, el MVP de toda la temporada. Con semejante carta de presentación, Marcos Fis aterrizará en el Palau en 2027 convertido en uno de los jugadores con mayor proyección del balonmano europeo, pero también siendo toda una realidad.