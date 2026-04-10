El Barça sentencia el título de liga con otra exhibición

El Barça, con una cómoda victoria sobre Ademar (48-31), apuntaló un nuevo título de la Liga ASOBAL, el decimosexto consecutivo, el 33 en el total de la sección. Para sentenciarlo de forma matemática, deberán a esperar a este sábado, cuando Dicorpebal Logroño La Rioja, segundo clasificado, dispute su partido correspondiente a esta 24ª jornada. Una derrota de los riojanos dejaría ya sentenciada matemáticamente la corona.

Barça -Ademar (ASOBAL, 10-04.2026) ASOBAL BAR 48 31 Ademar Alineaciones Barça Nielsen (-), Barrufet (2), N'Guessan (3), Makuc (3), Janc (2), Aleix (3) i Frade (6) -siete inicial- Hallgrimsson (-), L. Fàbregas (3), D. Cikusa (3), Elderaa (3), Mem (7), Carlsbogard (2), Bazán (-), Dani Fernández (5) y Sola (6) Ademar Álvaro Pérez (-), Wasiak (4), Darío Sanz (1), Adrián Fernández (2), Álvaro Zapico (1), Alberto Martín (1) i Samuel Saiz (1) -siete inicial- Peñacoba (-), Miñambres (3), Sergio Sánchez (5), Lindqvist (6), Benites (1), Rubén Rozada (5), Llamazares (1) y Óscar Díez (-)

El duelo en el Palau apenas tuvo historia y cumplió con el guion de las últimas visitas de un Ademar venido a menos en los últimos años por sus continuos problemas económicos.

El Barça concedió apenas unos pocos minutos de igualdad para dar vida a su rival pero, tras el 2-2 puso ya el modo apisonadora para sumar un parcial de 4-0 que obligó a Luis Puertas a pedir su primer tiempo muerto para intentar frenar la sangría.

La arenga del técnico apenas hizo efecto y los de Ortega continuaron con su sinfonía para doblar a su rival en el marcador superado el cuarto de hora de partido (14-7). Un resultado que se explicaba, en parte, por la debilidad de la defensa de Ademar, que no había provocado ningún penalti, ni ninguna tarjeta amarilla o exclusiones a esas alturas de partido.

Pese al dominio azulgrana, que llegó al descanso con un escandaloso 26-15 en el marcador, Carlos Ortega no se mostraba del todo satisfecho con el trabajo de su plantilla y preparaba ya cambios de cara a la segunda mitad.

Paseo marcial

El paso por vestuarios apenas reflejó novedades en los esquemas de juego, ni en la dinámica, convirtiendo la última media hora en una especie de entrenamiento con vistas a los trascendentales cuartos de final de la EHF Champions que arrancarán el 29 de abril.

Como muestra, la mayor ovación se la llevó Hallgrímsson al no poder detener unos siete metros. El guardameta islandés detuvo la bola en primera instancia pero rebotó en él y acabó dentro, levantando los aplasos del público y la sonrisa del portero.

El Barça afrontó el tramo final con el piloto automático puesto, sin su habitual ritmo rápido e intenso, consciente de que su oponente se había rendido hace mucho. Con los deberes hechos, Ortega aprovechó para hacer rotaciones y reservar a su habituales con vistas a los próximos compromisos. El joven jugador del juvenil, Adrián Sola, habitual ya en las dinámicas del primer equipo, dispuso de minutos que aprovechó de la mejor manera, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores del equipo, con un 100% de acierto: 6/6.

El siguiente partido del Barça será este mismo miércoles en la pista del Rebi Cuenca, partido de la jornada 26 adelantado por la disputa de los cuartos de final de la Champions. Una cita a la que puede llegar ya con el título bajo el brazo.