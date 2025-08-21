Supercopa de Catalunya
El Barça y la semifinal más emotiva para Aleix Gómez
El Barça visita el viernes (20 horas) a un OAR Gràcia del que surgió el extremo; a las 20.30 h, el Bordils recibe al Granollers
Cinco días después de alzar la Premium Cup con victorias ante el anfitrión Nordham en 'semis' y el Füchse Berlin en la final, el Barça regresa este viernes a la competición con una semifinal de la Supercopa de Catalunya ITEGRA 2025 muy especial para el azulgrana Aleix Gómez.
El cuadro azulgrana visita a las 20.00 horas (La Xarxa) al OAR Gracia sabadellense, el club en el que se formó el extremo derecho azulgrana antes de dar el salto a las categorías inferiores del Barça con tan solo 12 años. Cinco años después debutó con el primer equipo el 1 de octubre de 2014 a las órdenes de Xavi Pascual en un duelo contra el REBI BM Cuenca en el que se ‘estrenó’ con un tanto.
Ahora, 16 años después de su marcha y renovado hasta 2029, Aleix Gómez regresa en la noche de este viernes al Pavelló Municipal OAR Gràcia para enfrentarse a su exequipo, que acabó octavo la pasada temporada en el Grupo D de Primera Nacional (tercera categoría).
Tras el título catalán que ha conquistado siempre en conjunto barcelonista, el equipo que dirige Carlos Ortega afrontará el 30 y el 31 de agosto la Supercopa Ibérica en la localidad portuguesa de Matosinhos, con la semifinal el 30 a las 14.30 horas ante el FC Porto en el que milita el exazulgrana Pol Valera. La otra enfrentará al ABANCA Ademar y al Benfica de Javi Rodríguez.
Novedades en la lista
La superioridad azulgrana permitirá a Carlos Ortega hacer rotaciones pensando en la hipotética final del martes y en la Supercopa Ibérica. Descansarán tres piezas importantes como Emil Nielsen, Luís Frade y Blaz Janc más el todavía ‘tocado’ Dani Fernández, y se vestirán los jóvenes Manuel Ortega, Filip Saric y Adrián Sola.
El partido servirá para que los nuevos fichajes sigan cogiendo el ritmo y vayan asimilando los automatismos. Ian Barrufet ya fue la gran estrella el pasado sábado en las semifinales de la Premium Cup y Viktor Hallgrimsson estuvo notable en los minutos que tuvo en Nordhom. La ausencia de Nielsen invita a pensar que el islandés será titular en Sabadell.
La otra semifinal
El CH Bordils del que surgieron los hermanos Cikusa (Djordje y Petar) buscará la gran sorpresa en su Pavelló Blanc i Blau ante el Fraikin Granollers este viernes a las 20.30 horas en la segunda semifinal del torneo catalán. Desde el inicio de esta competición. el conjunto vallesano no ha faltado nunca a su cita en la final.
El duelo será el debut oficial como segundo entrenador granollerense del emblemático Antonio García, quien colgó las zapatillas a la conclusión del curso pasado tras dos décadas de magisterio dentro y fuera de la pista. El actual Fraikin Granollers cuenta con siete exazulgranas: Pablo Urdangarin, Bruno Reguart, Juan Palomino, Jordi Deumal, Adrià Figueras, Josep Armengol y Ferran Prieto.
- Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone
- Entra Mastantuono y se produce alineación indebida; Osasuna tiene 24 horas para impugnar
- Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones
- Flick empieza a enfadarse: mete prisa para las inscripciones
- Indignación en Osasuna con el arbitraje ante el Madrid: 'Juan Cruz tiene la pierna reventada
- La doble vara de medir de LaLiga con Valencia y Barça
- Muniesa: 'Qatar ya no es ir a retirarse, para los jóvenes es difícil decir que no a contratos potentes de cinco años
- Situación límite del Barça con el Spotify Camp Nou