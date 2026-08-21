Barça - Sant Vicenç: horario y dónde ver hoy las semifinales de la Supercopa de Catalunya de balonmano gratis por TV y en directo

FC Barcelona y Handbol Sant Vicenç se dan cita en el Pavelló Can Cases de Martorell hoy viernes 21 de agosto para disputar las semifinales de la Supercopa de Catalunya. El conjunto azulgrana se estrena en la presente temporada con el objetivo de defender el primero de los seis títulos conquistados el año anterior.

Después de una meritoria remontada ante el Füchse Berlín (35-39) en un partido de pretemporada que sirvió como reedición de la final de la Champions, el Barça se enfrenta al primero de los dos obstáculos hacia el primer título de la temporada con la moral por las nubes. El conjunto dirigido por Carlos Ortega afronta el inicio del curso con un bloque renovado en el que destacan cuatro incorporaciones y la ausencia del portero Emil Nielsen.

En caso de conseguir el billete hacia la gran final, el Barça medirá sus fuerzas ante el Fraikin BM Granollers en el partido por el título. El cuadro vallesano fue el primer equipo en certificarse como finalista después de imponerse el jueves ante el Sant Joan Despí por un contundente 20-35.

El Barça, con ganas de Supercopa de Catalunya / FCB

¿A qué hora juega el Barça contra el San Vicenç las semifinales de la Supercopa de Catalunya?

El partido entre Barça y Sant Vicenç, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de Catalunya de balonmano, se disputará hoy viernes 21 de junio a las 21:00 horas (CEST) en el Pavelló Can Cases de Martorell.

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