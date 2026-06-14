El Barça, a romper su 'maldición' alemana en la final de la Champions

El Barça se impuso este sábado con apuros al Aalborg Handbold por 32-37 en la prórroga en la segunda semifinal de la EHF Champions League y este domingo luchará por su decimotercera Champions a las 18 horas ante el Füchse Berlin, que ganó al campeón Magdeburgo por 35-40.

El partido se complicó en la segunda parte. Con 12-17 para los azulgranas en el 33', Simon Dahl decidió atacar con siete y creó serios problemas a los azulgranas bajo la batuta del veterano noruego Sander Sagosen. Tanto, que los daneses atacaron para ganar con 28-28.

Otra clave llegó de amarillo, ya que los gemelos bosnios Amar y Dino Konjicanin dieron una cátedra de lo que no debe ser un arbitraje. Con un criterio dispar para avisar del pasivo a cada equipo y con una permisividad excesiva a la defensa danesa, casi fueron decisivos.

El Lanxess Arena volverá a dictar sentencia / EFE

"Es la primera vez que ganamos con estos árbitros y son cinco o seis partidos. A nosotros nos levantaban la mano enseguida y es una batalla con la que llevo tiempo", dijo Carlos Ortega. El único partido no ganado de la temporada (21-22 ante el Magdeburgo) lo pitaron ellos.

La EHF concedió la organización de la Final Four a Colonia en la temporada 2009-10, por lo que el Lanxess Arena acoge el fin de semana decisivo del balonmano europeo por decimoséptima temporada consecutiva. Con la de este domingo, el Barça suma nueve finales.

Curiosamente, el club ha reinado cinco veces y ha perdido las tres finales en las que se enfrentó a un equipo alemán. ¿Cómo puede haber ganado las cinco frente a no alemanes y contar por derrotas las tres en las que se ha medido a un equipo del país de Colonia?

Aalborg y Barça, justo antes del inicio de la prórroga / EFE

Cuesta hablar de casualidades y más aún si se examinan lo partidos. En la primera edición, el Barça de Xavi Pascual se fue al descanso 20-17 ante el THW Kiel en 2010 y acabó perdiendo por 34-36. En 2013 ganaba por 15-12 al Hamburgo en la segunda parte y perdió por 29-30.

La última fue a puerta vacía en diciembre de 2020 y el Kiel de Filip Jicha fue superior (33-28). Las victorias en finales en Colonia fueron ante Ciudad Real en 2011 (36-34), Veszprém en 2015 (28-23), Aalborg en 2021 (36-23), Kielce en 2022 (37-35) y otra vez Aalborg en 2024 (31-30).

¿Se repetirá la historia ante un alemán? ¿Permitirán los suecos Li-Meng Borgman y Matilda Ericson repartir 'estopa' a Marsenic, Max Darj y compañía? ¿Romperá Ortega esa mala estadística en Colonia? La respuesta, en la web de SPORT y en las cámaras de Esport3.