El Barça recupera a los internacionales antes del tourmalet

Punto y final al primer parón de selecciones de la temporada. Este martes, el Barça recuperará finalmente a todos los internacionales que han disputado partidos en esta ventana internacional, con la mirada puesta en unas semanas de exigente competición que pondrán a prueba el nivel del equipo de Carlos Ortega.

Han sido once los jugadores del primer equipo que han estado implicados en compromisos internacionales con sus selecciones. Carlos Ortega solamente ha tenido que lamentar los problemas de Dika Mem, que permanecerá unos 10 días de baja por su esguince de tobillo. El resto de jugadores se pondrán a las órdenes del técnico azulgrana este mismo martes para empezar a preparar la recta final de la primera vuelta de la temporada.

El Tourmalet del Barça

Y es que el Barça afronta a partir de ahora un calendario realmente extenuante. Serán 45 días de competición con cuatro partidos de Champions y nueve de Liga que empezarán este sábado en el Palau Blaugrana contra el Ángel Ximénez Puente Genil, en la octava jornada de la Liga Nexus Asobal (16.45 horas). En Champions, los azulgrana volverán al ruedo este próximo jueves 13 de noviembre para medirse al Orlen Wisla Plock (20.45 horas) en un duelo crucial para las aspiraciones del equipo en Champions. El Palau necesita responder ante su equipo para intentar evitar los octavos de final de la competición, donde es segundo clasificado en solitario del Grupo B de la Machineseeker EHF Champions League.

En Liga, el Barça espera mantener el liderato de la Liga Nexus Energía Asobal y sumar un nuevo entorchado a su colección a final de temporada. Cabe recordar que el calendario para los azulgrana tendrá un parón importante a principios de año por la disputa del Campeonato de Europa de Balonmano donde habrá muchos representantes de la plantilla de Carlos Ortega entre los convocados con sus selecciones.

Esta temporada ha empezado con buena nota para el Barça. Los azulgrana se apuntaron en estos meses iniciales de competición los tres títulos en juego: Supercopa de Cataluña, Supercopa Ibérica y el anhelado Mundial de Clubes. Carlos Ortega quiere que sus jugadores mantengan el nivel hasta final de temporada y poder sumar más títulos en un equipo con dinámica ascendente.

Los resultados de los azulgranas en esta ventana de selecciones

España – Aleix Gómez, Dani Fernández e Ian Barrufet

Suecia – Jonathan Carlsbogard

Suecia 30-34 España (Linköping)

Suecia 34-31 España (Eskilstuna)

Francia – Ludovic Fàbregas

França 38-28 Italia (Pau)

Dinamarca – Emil Nielsen

Noruega 33–38 Dinamarca (Trondheim)

Dinamarca 40–24 Países Bajos (Trondheim)

Dinamarca 39–24 Islas Feroe (Trondheim)

Portugal – Luís Frade

Egipto – Seif Elderaa

Portugal 28–32 Egipto (Moimenta da Beira)

Portugal 30–27 Egipto (Moimenta da Beira)

Islandia – Viktor Hallgrímsson

Alemania 42–31 Islandia (Nuremberg)

Alemania 29–31 Islandia (Munich)

Eslovenia – Blaz Janc