El Barça se recupera de un dubitativo inicio y arrolla al Guadalajara en el Palau

El Barça sumó este sábado su decimotercera victoria en la Liga Nexus Energía Asobal tras imponerse con autoridad al SANICENTRO Guadalajara (40-20) en un partido que comenzó con problemas ofensivos, pero que derivó en una segunda mitad demoledora con 25 goles.

Barça Guadalajara 13/12 Liga ASOBAL BAR 40 20 GUA Alineaciones Barça (15+25): Hallgrímsson; Carlsbogard (5), Djordje Cikusa (6), Janc (2), Ortega (2), Frade (1), Petar Cikusa (3), -siete inicial-, Saric (p.s), Bazán (3), Fernández (4, 1p), Mem (2), N’Guessan (3), Sola (4), Makuc (-), Elderaa (4, 2p) y Fàbregas (1). SANICENTRO Guadalajar (7+13): Vladic; Román (2), Chiuffa (1), Dorado (3), Fekete (-), Elkhouga (2), Jodar (3), -siete inicial-, García (p.s), Blanco (1), Velasco (2), Ganuza (1), Arribas (1), Simón (1, 1p), Sánchez (2) y Calvo (1).

El equipo visitante llegó a disponer de dos ataques para empatar el partido (5-4, min. 15), pero la seguridad de Viktor Hallgrímsson en la portería y la jerarquía del trío formado por Ludovic Fàbregas, Timothey N'Guessan y Dika Mem aplacaron el bache inicial y lanzaron un parcial de 6-0 (11-4, min. 22) que desató la contundente diferencia definitiva.

Así, a falta de dos partidos para cerrar el 2025, el vigente campeón mantiene un colchón de cinco puntos sobre su perseguidor, el Logroño La Rioja, con el duelo directo del día 20 en el Palau aún pendiente y que, de ganarlo, podría dejar el trigésimo tercer título de la Asobal —el decimosexto consecutivo— prácticamente sentenciado.

Carlos Ortega apostó desde el inicio por Petar Cikusa, y pese a que el central se reivindicó con un gol y cuatro asistencias en los primeros compases, su dirección de juego no se tradujo en una ventaja ostensible en el marcador (4-3, min.10).

El Barça defendía con intensidad, como es habitual, pero en ataque estaba espeso. Al ecuador de la primera mitad apenas había sumado cinco goles (5-4, min.15), un bagaje inusualmente bajo que evidenciaba la falta de eficacia ofensiva y que elevaba la figura de Vladic, que con siete paradas al descanso mantenía a Guadalajara en la pelea.

Hallgrímsson sostuvo la ventaja local frente a dos ataques del conjunto alcarreño que podrían haber empatado el marcador, un punto de inflexión que obligó a Carlos Ortega a mover ficha y recurrir a sus primeras espadas para desbloquear a su equipo.

El técnico azulgrana dio entrada entonces a Mem, N'Guessan y Fàbregas, quienes dieron fluidez y sentido al ataque. Su presencia, junto a la superioridad numérica tras la exclusión de Velasco, permitió un parcial de 6-0 (11-4, min. 22) que el Barça ya no soltó, consolidando la ventaja hasta el descanso (15-7).

Tras el paso por vestuarios, el Barça se puso el mono de trabajo y sentenció el partido. Sin rebajar un ápice la intensidad defensiva, con Hallgrímsson muy acertado bajo palos, el vigente campeón aprovechó su velocidad en transición para compensar un día irregular en ataques estáticos y superar la barrera de los diez goles de diferencia (24-13, min.40).

Entonces, el Guadalajara, a contracorriente, cometió el error de acelerar su juego y transformar el partido en un ida y vuelta. En ese intercambio no solo no logró reducir la diferencia, sino que permitió al Barça mostrar su mayor virtud y despegarse hasta el contundente 40-20 final con el que alcanza su decimotercer triunfo y mantiene un ritmo endiablado en la carrera por el título.