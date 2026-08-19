El Barça recupera a Adrián Sola y se incorpora el 'Nielsen del futuro'

El Barça sigue preparando el asalto a una temporada en la que luchará por repetir el espectacular pleno de títulos que logró en el curso pasado, pese a perder a dos piezas clave como el meta Emil Nielsen (Veszprém) y el central Domen Makuc (Kiel).

Con tan solo cuatro jornadas de entrenamiento, el equipo que dirige Carlos Ortega ya dio la primera campanada el pasado fin de semana al pasar por encima de un Füchse Berlin mucho más rodado en Nordhom en la final de la HSG Premium Cup (35-39).

Tras su participación en el Europeo sub'18 y con permiso del club, este miércoles se han incorporado a los entrenamientos dos de los jóvenes en los que más esperanzas hay depositadas: el extremo derecho Adrián Sola y el portero Sergej Novakovic.

El navarro fue la gran estrella de los Hispanos Juveniles, aunque no pudo evitar la derrota en semifinales ni en la lucha por el bronce. Acabó como cuarto máximo realizador del torneo con 65 goles y lo eligieron 'Mejor lateral derecho' del torneo (en la selección actúa en la primera línea y no de extremo como en el Barça).

Por su parte, Novakovic brilló con Austria (duodécima) y demostró que esta llamado a grandes cosas. Con 18 años cumplidos el 23 de enero y 2,03 metros, el bosnio de nacimiento es una apuesta de la dirección deportiva y tendrá un doble rol.

El balcánico ocupará en el primer equipo el rol de Filip Saric (se fue al Villa de Aranda), vistiéndose cuando descansen Sergey Hernández o Viktor Hallgrimsson en la Liga ASOBAL. Y debería ser el primer portero del filial en Plata.

Djordje Cikusa, este miércoles contra el Toyoda Gosei / FCB

Por otra parte, el Barça disputó este miércoles un nuevo amistoso de pretemporada. Esta vez fue a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva y el rival fue el desconocido Toyoda Gosei japonés, al que derrotó por 47-30.

El próximo compromiso será oficial, las semifinales de la Supercopa de Catalunya este viernes a las 21.00 horas en la pista del Fundació Handbol Sant Vicenç (dels Horts). El Fraikin Granollers disputa la primera 'semi' este jueves contra el Handbol Sant Joan Despí a las 20.00 horas y los ganadores se enfrentarán el lunes 25 en Calella en la gran final a las 20.30 horas.