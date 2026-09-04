El Barça, a por su quinta Supercopa Ibérica con una baja de última hora

"El objetivo es repetir lo que hemos hecho esta temporada, pero será muy difícil", comentaba Carlos Ortega en Colonia tras conquistar la tercera Champions en su quinta temporada en el banquillo que se saldó con 'pleno' de títulos al conquistar también el Mundial de Clubs, la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, la Copa del Rey, la Copa de España, la Supercopa Ibérica y una Copa Catalunya que revalidó el pasado 24 de agosto ante el Granollers (29-35).

Ahora llega el turno de la Supercopa Ibérica, torneo creado en 2022 entre la Federación Española (RFEBM) y la Federação Portuguesa como sustituto de una Supercopa de España que los azulgranas habían alzado en las diez ediciones anteriores. Es decir, que el Barça lleva 14 'supercampeonatos' consecutivos, desde que cayó en la temporada 2011-12 contra el extinto Atlético de Madrid (33-26).

El equipo de Carlos Ortega abre la Supercopa Ibérica este viernes a las 17.45 horas en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) ante un FC Porto que cuenta con el lateral izquierdo exazulgrana Gilberto Duarte y con el extremo derecho leonés Antonio Martínez, además de los internacionales lusos Rui Silva (central), Leonel Fernandes (extremo izquierdo), Joao Gomes (lateral derecho) y el recuperado Diogo Rema (portero) o el lateral izquierdo islandés Thorsteinn Gunnarsson.

Dika Mem inicia su última temporada como blaugrana / FCB

Más difícil lo tendrá el IRUDEK Bidasoa Irun frente al Sporting de Portugal (20 h), campeón de las tres últimas ligas y de las últimas cinco Copas de Portugal. El cuadro luso cuenta con el lateral derecho Kiko Costa en su último curso antes de irse al Flensburg junto a su lesionado hermano Martim Costa. La 'armada' española la forman Carlos Álvarez, Mamadou Gassama, Víctor Romero, Natan Suárez y Jan Gurri. La final, el sábado a las 20.30 horas.

Volviendo al Barça, la noticia de última hora es la ausencia al menos en las semifinales de Sergey Hernández. El portero hispanorruso tiene permiso del club por su inminente paternidad y, caso de victoria, no se descarta que viaje a Vigo para disputar la final. Por tanto, el islandés Viktor Hallgrimsson será el titular y el míster ha citado a los dos porteros del filial, el austríaco Sergej Novakovic y el catalán Albert Quesada.

Ortega destacó que se trata de un torneo "de mucha entidad, con tres equipos que disputarán la Champions y un Bidasoa que podría estar jugándola perfectamente. Quizá llega un poco pronto, pero nos va a poner a todos en el lugar competitivo en el que estamos. Sólo pienso en el Oporto y me gusta más que en los últimos años. Además, por fin tiene dos laterales derechos (Joao Gomes y el sueco Linus Persson)".

Rui Silva es uno de los referentes de los 'dragões' / FC PORTO

"En la izquierda han recuperado a gente importante que estaban lesionados, como Oliveira o Vasco Gama, además de tener a un grandísimo lanzador como Gunnarsson y a dos pivotes que juegan arriba y abajo. Y han fichado a Borges ('Santista'), que es un viejo conocido en la afición española (jugó tres temporadas en el ABANCA Adermar", añadió el entrenador barcelonista.

Por su parte, el experimentado Rui Silva espera "una semifinal muy competida contra un adversario muy potente que cuenta con jugadors de muchísima calidad, pero les podemos ganar. El Barça impone un ritmo muy alto desde el principio y por eso esperamos un partido muy rápido. Llegamos bien preparados y tenemos confianza. Desde que estoy en este equipo, jamás hemos salido derrotados".