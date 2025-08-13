El Barça presenta a sus cuatro fichajes de la temporada

Este miércoles, el Barça de balonmano ha presentado de manera oficial los nuevos fichajes de la próxima temporada: Ludovic Fàbregas, Viktor Hallgrímsson, Seif Elderaa y Dani Fernández. El evento, celebrado en el Palau Blaugrana, ha contado con la presencia del directivo Joan Soler, miembros del equipo técnico y algunos medios de comunicación. El acto se ha realizado para dar la bienvenida a estos cuatro jugadores que van a reforzar y ampliar el potencial del equipo azulgrana de cara a la temporada 25/26.

El fichaje estrella

Fàbregas regresa a la que fue su casa después de haber jugado las dos últimas temporadas en el Veszprém húngaro, con el objetivo de aportar su experiencia y liderazgo en el pivote. El francés, de 28 años, es también un fijo con la selección francesa desde hace casi una década. El pívote se ha sincerado sobre su vuelta al Barça dejando claro que es todo un sueño volver a jugar para "el mejor club del mundo". "He estado fuera dos años que han pasado muy rápido ahora que tengo 29 años soy un jugador hecho y he ido mejorando al ataque y la defensa, espero ayudar al equipo en todas las facetas del juego. También estoy mucho más abierto como ha persona y eso me lo ha aportado jugar fuera. Necesitamos muy buen ambiente para conseguir titulos", comentaba Ludo a la prensa.

Hallgrímsson, internacional islandés, llega procedente del Orlen Wisla Plock para reforzar la portería blaugrana tras la marcha de Gonzalo Pérez de Vargas. El joven guardameta de 24 años, se ha consolidado tanto en las competiciones francesas como en las competiciones europeas, consiguiendo así la titularidad también en la selección de Islandia. Afronta un rol de mucha responsabilidad en el que ha expuesto lo que le diferencia en comparación a Emil Nielsen: "Soy un portero alto, algo que me diferencia de Emil y eso nos deja con dos tipos de portero diferentes formando un buen dúo", declarava el guardameta.

Elderaa es uno de los referentes del balonmano egipcio y aterriza en Barcelona tras su paso por el Limoges de la Liqui Moly Starligue francesa. Es un jugador capaz de alternar las posiciones de lateral izquierdo y central, con una gran capacidad generadora. El jugador ha comentado qué en lo que cree que ayudará más al equipo será en "la dualidad de poder jugar en diferentes posiciones" y que cree que sobretodo "ayudará en el centro defendiendo".

Por su parte, Dani Fernández, se formó en el filial azulgrana y luego pasó por otros equipos hasta quedarse en el TVB Stuttgart. Fernández, es un habitual en las convocatorias de la selección española y completará la posición de extremo izquierdo para la próxima temporada. El joven de Sabadell ha expresado su felicidad de poder volver a casa. "Mi prioridad fue volver aquí, a casa. No es sólo en la parte deportiva, sino en lo familiar y en mi vida. Soy chico de sabadell y si puedo vivir de lo que me gusta en el mejor club del mundo, mi predisposición es máxima" exponía Fernández.

La incorporación de estos nombres llega en un verano especialmente movido para el equipo, marcado por salidas importantes como las de Gonzalo Pérez de Vargas, Aitor Ariño, Hampus Wanne, Thiagus Petrus o Melvyn Richardson, además de otras previstas como Pol Valera, Palomino, Javi Rodríguez y Gallego. Estos cambios han exigido una reestructuración en varias posiciones clave. Con estas operaciones, el conjunto dirigido por Carlos Ortega refuerza todas sus líneas, manteniendo intacto el objetivo de seguir dominando la Liga ASOBAL y peleando por su gran deseo continental: la EHF Champions League.

En la presentación los jugadores han posado con su nueva camiseta, compartiendo sus primeras impresiones y manifestando su ilusión por formar parte de un proyecto con la exigencia y el compromiso que supone jugar en un equipo como el Barça.

Los seis nuevos jugadores ya se han integrado en la dinámica del grupo. Fàbregas, Dani Fernández, Ian Barrufet y Djordje Cikusa conocían el club y a gran parte de la plantilla, mientras que Hallgrímsson y Elderaa han empezado a familiarizarse con el vestuario y el sistema de juego.

Con la afición animando desde la grada y el Palau Blaugrana como escenario de los grandes encuentros, el Barça dará comienzo a una temporada que promete grandes logros, con la ayuda de caras nuevas en el equipo. La ilusión que traen los nuevos fichajes, junto con la experiencia del bloque que se mantiene, será clave para que el equipo siga compitiendo por todos los títulos y defienda su papel de referente en el balonmano europeo.

Los primeros encuentros de la temporada

La primera cita marcada en el calendario de los jugadores tendrá lugar este fin de semana en Alemania, donde se disputará la Premium Cup en Nordhorn (Alemania). El equipo catalán ya jugó este torneo amistoso hace un año.

El Barça retomó los entrenos el lunes 11 de agosto, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, después de completar su primera semana de pretemporada en Encamp, Andorra. Los de Carlos Ortega tendrán otros cinco entrenamientos en Barcelona antes de afrontar los primeros amistosos de la temporada 2025/26. El próximo fin de semana, los días 16 y 17 de agosto, los azulgranas participarán en la Copa Premium en Nordhorn, Alemania. Una cita amistosa en la que el equipo catalán ya participó hace un año. En la edición de 2024, el Barcelona quedó en tercer lugar después de vencer al Nordhorn-Lingen en el partido por el tercer puesto.

Los jugadores harán su debut en Nordhorn el sábado 16 de agosto a las 17.00 horas frente al anfitrión del torneo, el Nordhorn-Lingen de la Bundesliga 2. La otra semifinal de este torneo la jugarán el Flensburg-Handewitt y el Füchse Berlin. La final se llevará a cabo el domingo 17 de agosto a las 17 horas, mientras que los perdedores continuarán con su preparación durante el encuentro por el tercer y cuarto lugar, que se llevará a cabo a las 14.30 horas.