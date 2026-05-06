El Barça pierde a una pieza clave para la vuelta contra el Nantes: Petar Cikusa, KO

El Barça vela armas de cara al choque que disputará este viernes en unas horas en el Palau contra el HBC Nantes (20.45 h, Esport3, DAZN y en directo en SPORT.es) en la vuelta de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League.

El equipo que dirige Carlos Ortega cuenta con una corta renta de dos goles, gracias a la trabajada victoria del pasado jueves en el H Arena (30-32). "Somos los que mejor resultado sacamos de las tres eliminatorias a priori más igualadas"; dijo Carlos Ortega en la previa.

Sin embargo, el Barça ha recibido este mediodía un enorme mazazo con el anuncio de que uno de sus jugadores más desequilibrantes se perderá los próximos partidos por una dolencia que no parece grave, pero que llega en el peor momento posible.

El Barça se juega este miércoles el billete para Colonia / FCB

El canterano Petar Cikusa se pierde la vuelta contra el Nantes y, a buen seguro, los duelos ligueros del sábado en la pista del descendido Sanicentro BM Guadalajara (16.30 horas) y el duro reto del viernes 22 de mayo en la pista del Bathco Torrelavega a las nueve de la noche.

El internacional español sufre "una lumbalgia mecánica", según reza el escueto parte médico facilitado por el club. En principio, el tiempo de recuperación rondará las dos o tres semanas, por lo que tendrá que conformarse este miércoles con animar a sus compañeros.

Si todo va bien, Petar Cikusa podría reaparecer con el Barça el domingo 31 de mayo y debería estar totalmente recuperado para la Final a Ocho de la Copa del Rey (del 5 al 7 de junio en Alicante) y para una hipotética Final a Cuatro de la Champions (13 y 14 de junio en Colonia).

Petar Cikusa, este temporada junto a Ian Barrufet / FCB

Mala suerte para el joven talento de Bordils, quien había dado un claro paso adelante desde el mes de diciembre. Sin embargo, entre un golpe que recibió en su última cita de la selección, un tema personal y este nuevo contratiempo, habrá disputado un solo partido en dos meses.

Además, el catalán también se perderá los dos partidos de la eliminatoria de clasificación para el Mundial de 2027 que disputarán los Hispanos la semana que viene contra Israel en Argentina, una nueva 'voutade' por la incapacidad de las organizaciones internacionales.