El Barça de Ortega, a por dos títulos en seis días

Tras las excelentes sensaciones que dejó la Premium Cup con victoria en la final contra el Füchse Berlin, el Barça disputa este martes en Esplugues de Llobregat la final de la Supercopa de Catalunya ITEGRA 2025 ante el Fraikin Granollers (21 horas, Esport3). Y el fin de semana llega la Supercopa Ibérica en Matosinhos.

La historia de la competición presenta 12 finales entre los dos equipos catalanes de la Liga ASOBAL, saldadas todas con victorias blaugranas, la primera en 2012 (28-20) y la última el 28 de agosto de 2024 con un sonoro 52-27. El marcador más apretado se produjo en 2016 en Sant Feliu de Llobregat (30-25).

Los finalistas

El año pasado el Fraikin Granollers se jugaba su presencia en la Liga Europea unos días después y Antonio Rama reservó con buen criterio a los jugadores del primer equipo. Este año los vallesanos entran en la fase de grupos directamente y será un partido mucho más disputado, como merece el balonmano catalán.

No se esperan novedades importantes en la convocatoria del Barça, ya que el extremo izquierdo Dani Fernández aún no está totalmente recuperado de sus problemas en el sóleo y su debut queda aplazado al menos hasta el fin de semana. Por tanto, Ian Barrufet tendrá a Manuel Ortega como 'escudero'.

El Fraikin Granollers irá a por todas / CB GRANOLLERS

El Barça accedió a la final catalana con una clara victoria en la pista del OAR Gràcia Sabadell (29-50) en un partidazo de Djordje Cikusa. Carlos Ortega aprovechó para hacer rotaciones y dio descanso a Emil Nielsen, Dika Mem, Blaz Janc, Tim N'Guessan y Ludovic Fàbregas, a quienes se espera de vuelta este martes.

Sin tanta suficiencia, el Granollers eliminó en 'semis' al BM Bordils (26-33) en el inicio de un ejercicio en el que su mayor novedad está en el banquillo. Tras retirarse en la cúspide con 40 años, el emblemático lateral Antonio García debuta como segundo entrenador a las órdenes de un gran amigo, Antonio Rama.

Además del 'Cañón de La Llagosta', dejaron el equipo referentes como el pivote Víctor Romero y el meta Roberto Rodríguez. Entre las altas, destacan los exazulgranas Juan Palomino, Bruno Reguart y Adrià Figueras, el meta serbio Luka Krivokapic o la nueva estrella del balonmano español, Marcos Fis.

Supercopa Ibérica

Cuatro días después de la gran final de la Supercopa de Catalunya ITEGRA 2025, el Barça deberá afrontar un nuevo reto con la cuarta edición de la Supercopa Ibérica con el tradicional formato de semifinales entre equipos españoles y portugueses con la final al día siguiente (domingo 31, 17.30 horas).

El Barça, que ha ganado las tres ediciones disputadas hasta la fecha, abrirá el torneo el sábado 30 de agosto a las 14.30 horas (una menos en Matosinhos) frente al FC Porto, segundo clasificado en la pasada Andebol 1 portuguesa y al que derrotó en las dos primeras finales (32-24 en 2022 y 44-38 en 2023).

Pol Valera se enfrentará al Barça en Matosinhos / FCP

El gran atractivo del choque en clave azulgrana es la presencia en los 'dragôes' del catalán Pol Valera, quien busca recuperar la alegría tras la grave lesión que lastró su progresión a las órdenes de Carlos Ortega. No estará ya el lateral derecho David Fernández, quien regresó a España para jugar en el Ciudad Real.

La otra semifinal de la 'Supertaça Ibérica Placard 2025' la disputarán a las 17.30 horas (hora peninsular española) el debutante ABANCA Ademar y el Sporting CP que ha fichado a dos internacionales españoles: el extremo derecho Carlos Álvarez (precisamente del Ademar) y el pivote Víctor Romero (Granollers).

Habla Ian Barrufet

Una de las sensaciones de lo que va de pretemporada está siendo Ian Barrufet. Hijo del mítico exportero David Barrufet cuyo '13' cuelga del Palau pese a quien pese, el extremo izquierdo ya ha demostrado como cedido en el Melsungen y con los Hispanos que es una auténtica realidad a sus 21 años.

"Estamos bastante preparados para lo que viene. Desde que empezamos en Andorra, hemos entrenado duro todos los días y hemos ido cogiendo mecanismos todos juntos, así que contentos y con muchas ganas de que empiece todo", comentó el canterano azulgrana.

Ian Barrufet, feliz en su regreso al Barça / FCB

"El Granollers ha hecho muy buenos fichajes para esta temporada, algunos de ellos viejos conocidos del Barça como Bruno (Reguart) o Juan (Palomino). Es un equipo de mucho nivel, que es joven y tiene hambre, así que nos pondrán las cosas muy difíciles", prosigue.

"La Supercopa de Catalunya es una competición importante, la primera de la temporada a nivel oficial. Estamos con muchas ganas de lucharla para llevar el primer título a casa", añadió el extremo izquierdo de Teià en su primer curso en el primer equipo, con el que ya debutó antes de marcharse a préstamo al Melsungen.