El Barça de Ortega, a saldar en Egipto su única cuenta pendiente... ¡el Mundial!

El Barça duerme este viernes en tierras egipcias después de una maratón que lo llevó a viajar el miércoles a Croacia, a ganar el jueves en la Champions al RK Zadar por 25-32 en un sensacional encuentro de Blaz Janc, Emil Nielsen y el recuperado Dika Mem para regresar en chárter a Barcelona. Una locura, vamos.

Sin tiempo ni siquiera para entrenar, el conjunto blaugrana inicia este sábado su andadura en el único título que se le resiste a Carlos Ortega, el Mundial de Clubs (antigua Super Globe). Lo hará a las 16.45 horas (Esport3 en directo) frente al Handebol Taubaté y el domingo a la misma hora se enfrentará al Zamalek egipcio con la televisión catalana en vivo.

Se da la curiosa circunstancia de que prácticamente cuando la expedición azulgrana se montaba en el avión, comenzaba la primera jornada del torneo con un duelo entre el Zamalek y el Taubaté que se saldó con victoria africana por 26-24 con cinco goles de Gamal Salah.

Carlos Ortega, el pasado jueves en Zagreb / EFE

Con el 'coco' Magdeburgo (campeón europeo) en otro grupo y el Veszprém de Xavi Pascual en el restante (defensor del título), el torneo no permite la más mínima relajación. Se clasifican para semifinales los tres primeros y el mejor segundo (se enfrentará al peor campeón de grupo). Es decir, que no ser el mejor primero 'condena' teóricamente a una semifinal ante un europeo.

Dika Mem demostró en Zagreb estar muy recuperado de los problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le hicieron perderse dos semanas. Por tanto, el técnico azulgrana tendrá a su disposición a toda la plantilla de cara a estos dos partidos en los que deberían reivindicarse los Petar Cikusa, Domen Makuc, Seif Elderaa e incluso Djordje Cikusa en ataque.

Será el segundo duelo entre Barça y Handebol Taubaté después del de 2013 con triunfo blaugrana por 18-32 y siete goles del galo Cédric Sorhaindo. El jugador más conocido del campeón de Sudamérica es el extremo izquierdo internacional brasileño Guilherme Torriani, quien jugó en el Granollers desde el verano de 2022 hasta diciembre de 2024(se fue por temas personales).

Una parte del equipo, antes de volar a Egipto / FCB

El equipo que dirige André Silva también cuenta con el lateral derecho Lucas Mendes, quien llegó a España en 2021 para jugar en el Gáldar y militó en el CB Zamora la temporada 2023-24. El único no brasileño inscrito en el torneo es el central argentino Gerardo Gorriti.

En cuanto al domingo en un duelo especial para el azulgrana Elderaa, el nombre histórico del Zamalek egipcio que dirige el galo Franck Maurice es el lateral derecho Ahmed Elhamar, un jugador de 41 años dotado de un lanzamiento potentísimo y que presenta más de 300 internacionalidades. Su única experiencia europea fueron los cinco meses escasos que jugó en el Flensburg en 2015.