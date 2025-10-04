El Barça ofreció el Mundial de Clubs a la afición y homenajeó a su cantera

El balonmano azulgrana vive días de alegría por la conquista del Mundial de Clubs el pasado jueves gracias a la victoria frente al Veszprém de Xavi Pascual en una maratoniana final con dos prórrogas y 80 minutos. Era el único título que le faltaba a Carlos Ortega desde su llegada al banquillo en el verano de 2021.

Al día siguiente de regresar de tierras egipcias y sin poder entrenarse ni preparar el partido, el Barça derrotó este sábado en el Palau al Frigoríficos Morrazo por 42-31 en un gran partido de los jóvenes Djordje Cikusa y Adrián Sola. Fue un Barça jovencísimo, también con Petar Cikusa, Oscar Grau, Oriol San Felipe, Manuel Ortega y Miguel Martín.

Ha sido una jornada festiva afeada por la escasa asistencia de aficionados al Palau, apenas 1.000 espectadores en una nueva muestra de cómo la afición se ha 'acomodado' desde la pandemia. De hecho, en el partidazo de Champions frente al Magdeburgo no se alcanzaron ni los 2.000.

Dika Mem, con la copa de ganadores del Mundial de Clubs / DANI BARBEITO

El equipo ofreció el séptimo Mundial de Clubs de la sección antes del partido con toda la plantilla presenta. Aunque se quedaron fuera de la convocatoria, se unieron a la fiesta el esloveno Blaz Janc y los galos Dika Mem, Ludovic Fàbregas y Tim N'Guessan.

Ni los jugadores ni el cuerpo técnico podían ocultar su satisfacción y su alegría por un éxito con un marcado componente colectivo en la defensa y por la colosal actuación del danés Emil Nielsen con 27 paradas y un asombroso 48% de efectividad. Lo que se le va a echar de menos la temporada que viene, aunque su sustituto es de plenas garantías: Sergey Hernández (Magdeburgo).

Otro momento importante del viernes llegó en el descanso con la presentación de todos los equipos de la base, con la presencia en el palco de Joan Solé (directivo encargado de la sección), Xavi O'Callaghan (director de deportes profesionales del club) y de Joan Marin, coordinador del balonmano azulgrana.

Los equipos de la base, con algunos 'infiltrados' del primer equipo / DANI BARBEITO

Tras la victoria ante el Cangas, el Palau acogió el partido del Barça B en División de Honor Plata y dos jugadores que 'repitieron': el lateral canario Miguel Martín y el extremo izquierdo catalán Manuel Ortega. También estaban dos jugadores que han aparecido con el primer equipo, como el meta Filip Saric y el extremo derecho Jan Blas.

El Barça B plantó cara al líder Fundación Agustinos Alicante, que terminó imponiéndose por 27-29 con cinco goles del extremo izquierdo Daniel Reinante y alguna decisión extraña de los árbitros al final, como una falta en ataque y dos minutos a los locales o una exclusión perdonada a los visitantes por no dejar la bola tras una pérdida con 27-28. Por parte azulgrana anotaron cuatro goles los centrales Anselmo Collado (apunten su nombre) y Quim Rocas.