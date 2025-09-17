Barça - Magdeburgo: duelo de favoritos en el Palau

Segunda jornada de la Champions League 25/26 y llega ya uno de los duelos destacados de la fase de grupos, un nuevo capítulo de una rivalidad que va ya camino de ser histórica. El Barça recibe en el Palau Blaugrana al Magdeburgo (20:45 horas) en el que será el primer duelo entre ambos después de la dura eliminación azulgrana por parte de los alemanes en las semifinales de la Final 4 del curso pasado.

Un duelo de favoritos al que el Magdeburgo llega como líder del grupo después de imponerse al PSG en la primera jornada (37-31). El Barça, por diferencia de goles, es segundo, tras superar al GOG danés en el estreno de la competición (37-32), en un encuentro que se celebró también en el Palau.

Los de Ortega arrancaron el duelo con buenas sensaciones, arrollando al combinado danés en su regreso a la competición continental, pero se fue diluyendo con los minutos y acabó haciendo buena la renta inicial en el tramo final. "Íbamos ganando 25:14, y ya estaba todo dicho y hecho. Pero como entrenador, ves los sesenta minutos, e incluso perdimos la segunda parte. El comienzo fue genial, pero después del descanso, dejamos de jugar", explicó Carlos Ortega en una entrevista a la 'EHF', afirmando que el equipo ha aprendido "que un partido dura sesenta minutos".

Ante el Magdeburgo, vigente campeón de la competición, el nivel subirá varios escalones obligando al renovado Barça a dar un paso más. "El Magdeburgo es un equipo muy fuerte, quizás incluso mejor que la temporada pasada, con 19 jugadores de la selección nacional de diferentes países. Tienen muchísimas opciones de gol. Son realmente difíciles de parar", avanzó el preparador azulgrana, aunque remarcó que "somos el Barça, competimos para ganar cada partido y cada título".

Dos favoritos, cara a cara

El duelo en el Palau enfrentará a dos de los aspirantes a pelear en la Final 4 de Colonia, sin duda, una de las metas del Barça cada temporada. "Nuestro objetivo siempre es ganar trofeos. Y para ganar la Champions League, hay que estar en Colonia", aseguró Ortega.

El conjunto de Bennet Wiegert, con el español Sergey Hernández crecido bajo palos y el goleador Felix Claar ostentando ya el título de máximo goleador con 10 tantos en del debut, ha empezado la temporada sin bajar el listón y acumula ya cuatro victorias en cuatro partidos en la Bundesliga, además del triunfo en el estreno continental. El Barça atesora también una triunfo en la ASOBAL, que arrancó este pasado fin de semana, tras imponerse al Horneo EÓN (24-37), además de llevarse el título en la Supercopa de Catalunya al ganar en la final a Fraikin Granollers, y de reeditar la Supercopa Ibérica.

Para este segundo asalta en la Champions, Ortega podrá contar con toda la plantilla a excepción del capitán, Dika Mem, que sigue en proceso de recuperación de su lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, y ya se perdió el primer partido contra el GOG. En las filas alemanas es duda el pivote Magnus Saugstrup.