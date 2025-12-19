Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASOBAL

Barça - Logroño La Rioja: Horario y dónde ver el partido de la Liga ASOBAL

El Barcelona lleva 14 victorias consecutivas en la presente temporada de la Liga ASOBAL

El Barcelona lleva 14 victorias consecutivas en la presente temporada de la Liga ASOBAL / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

FC Barcelona y Logroño La Rioja se enfrentan este sábado 20 de diciembre en la nueva jornada de la Liga ASOBAL 2025 - 2026. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona y Logroño La Rioja y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé suma una victoria ante el Torrelavega (35-27), una victoria ante el Sanicentro BM Guadalajara (40-20), una victoria ante el Villa de Aranda (34-28) y una victoria ante el REBI Balonmano Cuenca (42-22), por lo que se encuentra en el puesto número 1 con 28 puntos y +160 en el diferencial de goles.

En cambio, el Logroño La Rioja se encuentra posicionado en el tercer lugar de la tabla con 19 puntos y +36 en el diferencial de goles, habiendo recientemente derrotado al Huesca (33-28), perdido ante el Nava (21-17), empatado con el Ademar (33-33) y derrotado al Puente Genil (42-39).

HORARIO DEL BARÇA - LOGROÑO LA RIOJA DE LA LIGA ASOBAL

El partido entre FC Barcelona y Logroño La Rioja, correspondiente a la nueva jornada de la Liga ASOBAL, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA - LOGROÑO LA RIOJA DE LA LIGA ASOBAL

En España, el partido de la Liga ASOBAL entre FC Barcelona y Logroño La Rioja se podrá ver por TV a través de LaLiga+ y Teledeporte.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Liga ASOBAL a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

