Barça - Logroño La Rioja: Horario y dónde ver el partido de la Liga ASOBAL

FC Barcelona y Logroño La Rioja se enfrentan este sábado 20 de diciembre en la nueva jornada de la Liga ASOBAL 2025 - 2026. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona y Logroño La Rioja y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé suma una victoria ante el Torrelavega (35-27), una victoria ante el Sanicentro BM Guadalajara (40-20), una victoria ante el Villa de Aranda (34-28) y una victoria ante el REBI Balonmano Cuenca (42-22), por lo que se encuentra en el puesto número 1 con 28 puntos y +160 en el diferencial de goles.

En cambio, el Logroño La Rioja se encuentra posicionado en el tercer lugar de la tabla con 19 puntos y +36 en el diferencial de goles, habiendo recientemente derrotado al Huesca (33-28), perdido ante el Nava (21-17), empatado con el Ademar (33-33) y derrotado al Puente Genil (42-39).

HORARIO DEL BARÇA - LOGROÑO LA RIOJA DE LA LIGA ASOBAL

El partido entre FC Barcelona y Logroño La Rioja, correspondiente a la nueva jornada de la Liga ASOBAL, se disputa este sábado 20 de diciembre a las 17:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA - LOGROÑO LA RIOJA DE LA LIGA ASOBAL

En España, el partido de la Liga ASOBAL entre FC Barcelona y Logroño La Rioja se podrá ver por TV a través de LaLiga+ y Teledeporte.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Liga ASOBAL a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.