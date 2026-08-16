El Barça se lleva el primer título del verano en una final con tintes de Champions

El Barça se llevó el título en la Premium Cup tras un solvente partido contra el Füchse Berlin ( en lo que fue la reedición de la pasada final de la EHF Champions League. Los azulgranas, con todos sus mecanismos activados pese al poco rodaje, firmaron una buena actuación coral para revalidar la victoria conseguida en la edición pasada.

Ludovic Fàbregas lideró con cinco dianas un ataque coral en el que Dani Fernández, Dika Mem, Aleix Gómez y Luis Frade, con cuatro goles cada uno, completaron la nómina de máximos goleadores azulgranas. Mathias Gidsel, con 14, fue el máximo anotador del encuentro.

Para esta final entre dos viejos conocidos Ortega optó por un siete inicial algo distinto respecto a la semifinal, con Sergey Hernández bajo palos junto a Aleix Gómez, Fàbregas, Carlsbogard, Frade, Dani Fernández y Dika Mem que arrancó con dos goles ante el que será su equipo a partir de 2028.

Ante un rival de entidad, el Barça elevó el nivel respecto al duelo contra el HSG Nordhorn-Lingen con una defensa impecable que mantuvo a raya a la potente delantera del conjunto germano. Poco a poco fue haciendo suyo también el ritmo del partido, imponiendo su habitual velocidad para dominar con solvencia en el marcador. Por delante, Elderaa tomaba galones y sumaba minutos y goles, acompañado por un ataque coral y otra buena actuación de Sergey bajo palos.

Un planteamiento que obligó al Füchse a jugar en varios momentos del partido con un 7 contra 6, un riesgo que colocó al Barça con una amplia ventaja de ocho goles (12-20, min.22). No fue suficiente el acierto de Gidsel (con seis tantos) para recortar distancias y aunque el ritmo bajó ligeramente, el Barça mantuvo el dominio para llegar al descanso con 17-24 en el marcador, ocho paradas de Sergey Hernández y un taque coral con Frade, Fàbregas y Barrufet en tres dianas y Dika Mem en cuatro como máximos goleadores.

Gidsel mantiene al Füchse

Como ya hiciera en la semifinal, Ortega optó por un cambio en la portería, dando entrada a Víktor Hallgrímsson. Por delante, Dani Fernández estrenaba los segundos 30 minutos con dos goles, uno de ellos desde los siete metros, para mantener las diferencias. La reacción del Füchse no acababa de llegar pero, un afinado Gidsel se echaba el equipo a la espalda y las distancias se iban recortando poco a poco.

Llegados al ecuador, la renta azulgrana era de solo cuatro dianas (26-30) y Ortega pedía tiempo muerto para intentar reconducir la situación y frenar la remontada germana. La respuesta era clara, un nuevo gol de Gidsel, su 13º, en la primera jugada, para reducir a solo tres la ventaja de los catalanes.

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Hasta ahí hizo concesiones el Barça, que volvió a imponer su ritmo, activando sus mecanismos, para entrar en los últimos cinco minutos de partido con un +5 en el marcador, gracias al gol de Petar Cikusa. Un margen que fue ya suficiente para certificar la victoria con un 35-39 final.