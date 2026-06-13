El Barça juvenil, sin opciones ante la 'máquina' del GOG

El Barça juvenil cayó este sábado con claridad por 25-31 en Dormagen (a media hora en coche de Colonia) en las semifinales del EHF Youth Club Trophy ante un GOG danés que se proclamó campeón el año pasado y que contó con el portero Alexander Krusenstjerna-Hafstrom como gran estrella.

Barça Juvenil - GOG Juvenil (balonmano, EHF Youth Club Trophy), 13/06/2026 EHF YOUTH CLUB TROPHY BAR 25 31 GOG Alineaciones BARÇA, 25 (10+15): Albert Quesada (p., 9 paradas) (Guillem Martínez, p.s., 1 parada), Yoel Vázquez (6), Xavi Carreño (6), Ïu Carballar (5), Eric Anselmo, Guim Puntas (2), Marc Villarreal (2), Lucas Espejo (2), Asier Barco (1), Àlex Pérez (1), Ian Viladiu, Marc Castella, Guillem Buded, Martí Casadella y Àñex Jones. GOG, 31 (15+16): Alexander Krusenstjerna-Hafstrøm (p., 12 paradas) (Ludvig Underbjerg, p.s., 3 paradas), Emil Bak (11), Mads Christensen (5), Klarskov Knudsen (5), Tobias Mogensen (3), Linus Jacobsen (2), Lucas Laursen (2), Nicolas Hedberg (1), Tobias Larsen (1), Mads-Emil Kristensen (1), Knud Larsen, Kasper Andersen y Magnus Rasmussen.

El arquero fue un muro ante el que se estrellaron los intentos azulgranas en ataque y acabó cerca del 50% de efectividad con 12 paradas de 27 lanzamientos. Por tanto, el Barça tendrá que jugar por la tercera plaza este domingo ante el perdedor del Füchse - Veszprém.

Se repite la historia de la pasada temporada, cuando una derrota mucho más ajustada contra el Veszprém Handball Academy en 'semis' por 42-43 obligó a los azulgranas a pelear por un tercer puesto que conquistaron con una paliza frente al RK Eurofarm Pelister macedonio (55-28).

Con el duelo servido esta tarde en la Final Four de la Champions entre Emil Nielsen y su compatriota danés Niklas Landin (Aalborg), Krusenstjerna-Hafstrom evidenció una vez más la importancia de las porterías. Por momentos, el escandinavo estuvo infranqueable y afectó a la moral barcelonista.

El Barça, sin opciones ante el GOG / FCB

Dos goles del lateral izquierdo Yoel Vázquez mantuvieron la igualdad en los primeros compases (2-2, min. 4:53), pero de inmediato los daneses tomaron las riendas del partido y se marcharon con un parcial de 0-4 (2-6, min. 8:12). Las cosas empezaban a no salir para los de Álvaro Polo.

Con un equipo casi totalmente distinto al que ganó el título el año pasado, el GOG trataba de escaparse definitivamente. Vázquez marcó otros dos goles (7-9, min. 18:16), pero la explosión de Bak con tres goles seguidos fue letal (7-13, min. 24:04). Al descanso, todo muy difícil con 10-15.

El inicio del segundo tiempo sentenció definitivamente a los jóvenes blaugranas con un parcial de 1-3 (11-18, min. 33:54) y la diferencia era ya dolorosa a 10 minutos del final de la semifinal con 18-27 y con el GOG rotando jugadores sin bajar el nivel.

La máxima ventaja danesa llegó con el tanto de Larsen a 6:19 del final (19-30) y ahí el Barca Juvenil le echó mucha casta para dignificar el escudo y lograr un parcial final de 6-1 con cuatro goles del lateral izquierdo cadete Xavi Carreño. El marcador final fue 25-31 para el GOG.