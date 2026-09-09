El Barça inicia la defensa de su título en la Champions y... ¡a por la decimocuarta!

Ya han pasado 86 días desde que el Barça derrotó al Füchse Berlin por 37-34 en Colonia para alzar su decimotercera Champions (tercera en las últimas cinco temporadas) en el adiós del meta Emil Nielsen (Veszprém), el central Domen Makuc (Kiel) y un Antonio Bazán que ha regresado al Helvetia Anaitasuna para liderarlo en su objetivo de recuperar la máxima categoría. A 'rey muerto, rey puesto'.

El club se movió con agilidad en el mercado y cerró las incorporaciones a coste cero del meta internacional español Sergey Hernández (Magdeburgo) y del experimentado director de orquesta islandés Janus Dadi Smarason (Pick Szeged), a quienes se une como experto en tareas defensivas el joven Oriol San Felipe procedente del filial.

De todas formas, la gran noticia en el regreso azulgrana a la Liga de Campeones ha sido este martes el anuncio de la renovación de Carlos Ortega hasta 2031. El técnico malagueño llegó en el verano de 2021 en un momento convulso por la destitución de Xavi Pascual y de David Barrufet, pero a base de trabajo se ha sabido ganar a los jugadores y a la afición.

Apretón de manos entre Joan Laporta y Carlos Ortega / FCB

El Barça recupera para este partido a Sergey Hernández, quien no disputó la Supercopa Ibérica al ser padre en la noche del pasado viernes. El quimérico objetivo de repetir el histórico 'seis de seis' con 54 victorias de 55 partidos en el curso pasado ya ha empezado con buen pie y el equipo ha conquistado la Supercopa de Catalunya y esa citada Supercopa que se juega ahora con dos equipos españoles y otros dos portugueses.

En directo por Esport3 y en la web de SPORT, los azulgranas reciben este miércoles a las 20.45 horas en el Palau al SAH - Aarhus, un equipo danés que cuenta en sus filas con una plantilla eminentemente nacional con tan solo tres jugadores extranjeros: el lateral derecho islandés Kristjan Kristjansson y el central sueco Fredrik Nils Olsson, además del joven extremo derecho estadounidense Nathaniel Elijah Holst Long.

"Cada año es muy difícil, porque partimos de cero y hay muchos equipos que han hecho una gran apuesta. Pasar con cuatro puntos a la siguiente fase puede ser muy importante. Jugamos en el Palau, pero nos enfrentamos a un rival un poco desconocido y sin apenas internacionales, pero juegan muy rápido y atacan en superioridad numérica", comentó Carlos Ortega minutos antes del anuncio de su renovación.

Smarason ha entrado con muy buen pie en el Barça / FCB

"Hemos incorporado a los mejores jugadores posibles dentro de las posibilidades que tenemos. Estoy muy contento con el rendimiento de Janus (Smarason), que estoy seguro de que será muy importante pese a que todavía tiene que aprender el idioma y las cosas del equipo. El equipo llega perfectamente a nivel anímico, aunque siempre hay pequeñas cosas que corregir", añadió el malagueño.

Por su parte, Sergey Hernández reiteró estar "muy contento de estar en el Barça. Es el sueño de cualquier niño y más después del otro día, que viví el nacimiento de mi hijo. Aquí el objetivo es ganar cada partido y hay una gran responsabilidad, sobre todo en la portería y más tras Emil Nielsen, Gonzalo o Kevin Möller. Estoy deseando que llegue el partido".