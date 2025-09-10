Barça - GOG: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

Barcelona y GOG se enfrentan jueves 11 de septiembre en el Palau Blaugrana en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Barcelona - GOG y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona culminó la edición pasada en el cuarto lugar, habiendo caído en semifinales frente al eventual campeón Magdeburgo y en el partido por el tercer puesto contra el Nantes.

En cambio, el GOG estuvo ausente durante la pasada iteración del campeonato, mientras que su última participación se remonta a la temporada 2023 - 2024, durante la cual cayó ante el Industria Kielce en octavos de final.

Asimismo, el Barcelona se presenta como el gran favorito para llevarse la contienda ya que, de las ocho ocasiones en las que se han enfrentado, siete han sido conquistas culés. El GOG no logra una victoria en sus duelos directos desde 2008, año de su primera cita en el terreno de juego y última ocasión en la que los blaugranas no salieron avante.

HORARIO DEL BARÇA - GOG DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Barcelona y GOG, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este jueves 11 de septiembre a las 20:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA - GOG DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Barcelona y GOG se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.