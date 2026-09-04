El Barça gana al Porto y defenderá su título en la final de la Supercopa Ibérica

El Barça cumplió los pronósticos y se clasificó sin mayores dificultades para la final de la Supercopa Ibérica después de doblegar al FC Porto (39-37), en un partido en el que los azulgranas mostraron su superioridad desde el inicio del duelo.

Antonio Carlos Ortega apostó de inicio por situar a Janus Smárason, fichado del Pick Szeged, junto a los franceses Dika Mem y Timothey N'Guessan en la primera línea. Al islandés y a Peter Cikusa les tocará esta temporada asumir muchos minutos en ataque tras la marcha de Domen Makuc al Kiel.

Con un juego eléctrico, rápidas transiciones y un gran trabajo defensivo, el Barça golpeó al Porto con un parcial de 7-1 en seis minutos. Carlos Martingo, técnico portugués, paró el encuentro (10-4, min. 10). Su equipo mejoró en ataque con la entrada de Xabi Barbosa y Joao Gomes, pero el Barça alcanzó el intermedio jugando con rentas de seis y siete goles (22-15, descanso).

Una relajación del vigente campeón de Europa y ganador de las cuatro anteriores ediciones de la Supercopa Ibérica, tres goles seguidos del lateral islandés Thorsteinn Gunnarsson y la escasa aportación de su compatriota Viktor Hallgrímsson en la portería del Barça apretaron el marcador en el arranque del segundo tiempo (24-21, min. 33).

El Porto, que esta temporada competirá en la Liga de Campeones, empezó a soñar con una épica remontada, pero la mejoría defensiva del Barça enterró sus opciones de sorpresa (30-26, 33-28, 36-32).

En el minuto 55, con 37-33 en el marcador, un codazo de Miguel Oliveira en la cara de Peter Cikusa provocó el enfado del banquillo azulgrana, llegando Antonio Carlos Ortega a encararse con el entrenador portugués.

Ficha técnica

39 – Barça: Hallgrímsson, Dani Fernández (6, 2p), N'Guessan (1), Smárason (3), Dika Mem (6), Frade (5) y Aleix Gómez (5, 3p) —equipo titular—; Novakovic (ps, 1 gol), Ludovic Fábregas, Djorde Cikusa (2), Carlsbogard (2), Blaz Janc, Elderaa, Adrián Sola (1), Peter Cikusa (1), Ian Barrufet (6, 2p) y Oriol San Felipe.

37 – FC Porto: Abrahamsson, Pedro Oliveira (3), Miguel Oliveira (4), Gilberto Duarte, Persson (2), Brandao (3) y Antonio Martínez (6, 4p) —equipo titular—; Rui Silva (1), Joao Gomes (3), Xavi Barbosa (4), Guilherme Borges (6), José Ferreira, Pedro Antunes (ps), Leonel Fernandes, Vasco Costa (2) y Gunnarsson (3).

Marcador cada cinco minutos: 5-3, 8-4, 12-7, 16-9, 18-13, 22-15 (descanso); 25-22, 28-24, 32-27, 34-31, 37-33 y 39-37.

Árbitros: Alberto Murillo Castro y Pablo García Sánchez (comité andaluz). Mostraron tarjeta roja directa al portugués Miguel Oliveira (min. 55) por un codazo en la cara a Peter Cikusa. Además, excluyeron a Peter Cikusa por parte del Barça, y a Vasco Costa, Borges, Gilberto Duarte, Joao Gomes y Brandao por parte del FC Porto.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa Ibérica masculina de balonmano, disputado en el IFEVI de Vigo ante unos 1.300 espectadores.