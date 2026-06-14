Barça - Füchse Berlin, el 'Rey' de Europa contra el mejor jugador del mundo

La EHF Champions League tendrá este domingo un nuevo campeón tras la eliminación del Magdeburgo, que cayó por 35-40 contra el Füchse Berlin y no podrá defender el título. Su rival a las 18 horas (Esport3 y en directo en la web de SPORT) será el Barça, que superó al Aalborg en la prórroga por 32-37.

Será una final extraordinaria entre dos equipos que apuestan firmemente por imprimir un ritmo vertiginoso a los partidos, los dos campeones de grupos en la primera fase. Mientras los blaugranas buscan su decimotercer entorchado continental, los berlineses lucharán por su primera Copa de Europa.

Ese capítulo de la experiencia debería jugar a favor de los de Carlos Ortega, aunque la renovación del pasado verano hace que para muchos sea el debut en una Final a Cuatro. Eso sí, los únicos 'Zorros' que la han ganado son el exazulgrana Aitor Ariño (cuatro) y los serbios Marsenic y Milosavljev (una).

Gidsel, dando el callo en tareas defensivas / EFE

Al igual que el fútbol, el balonmano es otro deporte colectivo muy amigo de identificar al mejor jugador del mundo. Si en la pasada década fue el exazulgrana Nikola Karabatic y después le tomó el relevo Dika Mem, ahora pocos discuten que tal condición recae en Mathias Gidsel.

El danés condiciona tanto el juego del Füchse que está sobre la pista casi todos los 60 minutos. De hecho, Nicolej Krickau lo sitúa en ocasiones en el extremo en defensa para que descanse, pero incluso así prefiere tenerlo en la pista. Es el jugador perfecto y se comporta como un antidivo.

"Él está encantado de ser Gidsel, explota su imagen al máximo y quiere ser un ejemplo para los niños", comentaba Ariño a SPORT sobre su compañero de equipo. En semifinales mostró una gran parte de su arsenal, aunque es cierto que llegó cansado al último cuarto de partido.

Mathias Gidsel es una amenaza desde cualquier posición / EFE

El Magdeburgo le preparó una defensa dos contra uno de salida. "No hay problema", debió pensar el lateral derecho. Tras repartir tres asistencias, el impar no le salía tanto y marcó tres goles seguidos. En la segunda parte frenó las acometidas del todavía campeón con dos tantos de contragol.

Además, sabe aprovechar las virtudes de sus compañeros para jugar lo más en equipo posible, aunque suele catalizar y dirigir los ataques pese a no ser central. Uno de sus mejores escuderos es el exazulgrana Lasse Andersson, convertido en una 'bestia' física y tan clave en ataque como en defensa.

Mathias Gidsel lo ha ganado absolutamente todo menos la Champions. El vigente campeón olímpico, mundial y europeo con Dinamarca ha ganado la Bundesliga, la Liga de Dinamarca, la Copa en ambos países, la Supercopa Alemana y la Liga Europea. ¿Romperá su maleficio con la Copa de Europa?