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Barça - Füchse Berlin, en directo: final de la EHF Champions League de balonmano, hoy en vivo

Sigue la final de la EHF Champions League entre Barça y Füchse Berlin en vivo y online

Dika Mem se va en una acción espectacular

Dika Mem se va en una acción espectacular / EFE

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Barça y Füchse Berlin se miden en la gran final de la EHF Champions League.

Sigue aquí en SPORT todos los detalles de la lucha por el título.

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