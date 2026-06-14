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Barça - Füchse Berlin, en directo: final de la EHF Champions League de balonmano, hoy en vivo
Sigue la final de la EHF Champions League entre Barça y Füchse Berlin en vivo y online
Barça y Füchse Berlin se miden en la gran final de la EHF Champions League.
Sigue aquí en SPORT todos los detalles de la lucha por el título.
17-12. Roba Makuc y él mismo anota. Muy atento el Barça.
16-12. Le gana la espalda Gidsel a Carlsbogard.
16-11. Que bien Blaz Janc superando en el 1vs1 y anotando para ampliar la ventaja.
15-11. Anota Lasse Anderson ahora.
15-10. Está muy metido el Barça. Suma Carlsbogard en la transición.
14-9. Espectacular trabajo defensivo del Barça. Ayudas, salidas a los pares e impares, basculación perfecta...
13-9. Ojo que Füchse apuesta por atacar 7vs6. Pero roba Aleix y marca a placer. Tremenda salir al impar.
Barça 12 - 9 Füchse Berlin | Minuto 20
12-9. Momento Cikusa. Golazo del canterano azulgrana.
11-9. Vaya asistencia de Gidsel que finaliza Freihöfer en el extremo.
11-8. Y transición del Barça que culmina Frade. Ventaja para los de Carlos Ortega otra vez y tiempo muerto del Füchse Berlin.
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