El Barça, a por la Final Four de la Champions en los cuartos más azulgranas

El jueves concluyó la eliminatoria previa o play-off de la EHF Champions League con los cuatro partidos de vuelta que han determinado unos cuartos de final con claro color blaugrana, último escalón previo a la tradicional fiesta de la Final a Cuatro que acogerá el espectacular Lanxess Arena de Colonia por decimoséptima temporada consecutiva.

El Barça se verá las caras con un Nantes que pasó por encima del GOG danés en la vuelta (40-28) en un duelo muy especial para el histórico exazulgrana Valero Rivera en el año de su retirada con 41 años cumplidos. El primer partido se jugará en tierras galas el 29 o el 30 de abril y el segundo, en el Palau el jueves 7 de mayo... aunque podría ser el miércoles si el baloncesto logra acceder a los cuartos de final de la Euroliga.

El hijo del gran forjador del Dream Team que ganó seis Copas de Europa (cinco seguidas) ha demostrado su talento, su capacidad y su profesionalidad durante dos décadas a nivel de clubs y con los Hispanos. De hecho, su espectacular 9/9 invita a pensar que llegará a su despedida del Palau en un momento dulce tras los problemas físicos que le impidieron brillar la pasada temporada en la fase de grupos.

Lasse Anderson ha resurgido en el Füchse Bertlin / INSTAGRAM

Dirigido por Gregóry Cojean, el subcampeón galo practica un balonmano muy atractivo y cuenta también con otro insigne canterano azulgrana como el meta Nacho Biosca, quien debutó en un gran torneo con los Hispanos en el pasado Europeo. El Nantes cuenta con otros dos internacionales españoles: Ian Tarrafeta y Kauldi Odriozola.

El ONE Veszprém de Xavi Pascual hizo bueno el 32-24 de la ida con un empate en la pista del PSG (35-35) y se medirá al Füchse Berlin en unos cuartos letales con barcelonismo en vena. Por cierto, que el conjunto húngaro podría ser el gran 'tapado' unos meses antes de que el arquero Emil Nielsen sea suyo y después de una fase de grupos bastante decepcionante.

El campeón húngaro tiene también al canterano azulgrana Rodrigo Corrales en la portería y con los exbarcelonistas Thiagus Petrus, Luka Cindric, Ali Zein y Yanis Lenne, más Toni García e Iván Pascual en el staff y el gran Laszlo Nagy al frente de la dirección deportiva. Mientras, en el cuadro alemán de Nicolej Krickau están el emblemático exbarcelonista durante dos décadas Aitor Ariño y otro que jugó con Pasqui en el Barça, el danés Lasse Andersson (se irá el curso que viene al HOJ danés).

El exazulgrana Rodrigo Corrales, portero del One Veszprém / EFE

Sigamos. El Aalborg danés de Simon Dahl esperaba rival tras acabar segundo en su grupo con el canterano azulgrana Juri Knorr como uno de sus líderes sus filas y se medirá en cuartos al Sporting de Portugal (eliminó al Wisla Plock de Xavi Sabaté), con el luso Kiko Costa como gran referente. Junto al jugador más deseado por el Barça están su hermano Martim (también podría llegar al Palau) y los españoles Natan Suárez, Víctor Romero, Jan Gurri, Carlos Álvarez y Mamadou Gassama.

El Magdeburgo defiende título con el hispanorruso Sergey Hernández entre los tres palos, antes de sustituir a Nielsen la próxima temporada en el Barça. Otro de sus porteros es Nikola Portner, hijo del emblemático exblaugrana Zlatko Portner. Se medirá al PICK Szeged (eliminó al Kielce de los Dujshebaev y de Abel Serdio) con el islandés Janus Smarason (jugará en el Barça la temporada pasada) y el 'bombardero' español Imanol Garciandia en sus filas.