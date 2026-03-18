Un Barça en familia se pasa a la escalada

Un nuevo parón de selecciones ha vuelto a dejar en cuadro a la plantilla del primer equipo de balonmano, con tan solo nueve efectivos disponibles. Una situación que el técnico Carlos Ortega, ha aprovechado para programar sesiones más físicas, combinando tiempo en gimnasio y al aire libre.

Este mismo miércoles, la plantilla ha aprovechado las buenas condiciones climatológicas para realizar una de estas salidas que, más allá del ejercicio físico, sirven también para hacer equipo. En concreto, el paseo ha tenido lugar desde la Abadia de Montserrat hasta el Pic de Sant Jeroni, una caminata de unos 10 kilómetros para poner a prueba las piernas.

Con Carlos Ortega y otros miembros del equipo técnico al frente, la mayoría de los jugadores que se han quedado en Barcelona disfrutaron de esta jornada diferente.

Como es habitual en este tramo de temporada, el técnico azulgrana aprovechará estas sesiones para hacer trabajo de fuerza y de descanso que la plantilla llegue recuperada al momento clave del curso, con varios títulos en juego, entre ellos el de la liga ASOBAL, además de los cuartos de final de la Champions.

Por el momento, Ortega tiene disponibles nueve jugadores que no han sido convocados con sus selecciones: Timothey N’Guessan, Aleix Gómez, Dani Fernández, Djordje Cikusa, Óscar Grau, Blaz Janc, Domen Makuc, Luís Frade y Jonathan Carlsbogard.

Ocho internacionales

Por otro lado, hasta ocho miembros de la plantilla han sido llamados para disputar partidos con sus respectivos países. El seleccionador español, Jordi Ribera, ha convocado a Ian Barrufet, Petar Cikusa y Antonio Bazán para los dos amistoso contra Francia, primero en Le Mans (jueves, 20h), y depués en Ciudad Real (domingo, 13.30h).

En el combinado galo en el que se estrena Talant Dujshebaev en el banquillo, habrá también dos representantes azulgranas, Ludovic Fàbregas y Dika Mem.

También vivirán dobles enfrentamientos la selección islandesa de Viktor Hallgrímsson, frente a Suecia, y la selección egipcia de Seif Elderaa, frente a Alemania. Por último, Emil Nielsen jugará con Dinamarca un cuadrangular contra Noruega, Países Bajos y Estados Unidos.