BALONMANO
El Barça estrenará el parche de campeón de la Champions
El club blaugrana lo lucirá por primera vez este 9 de septiembre en un partido en el que recibirá al SAH-Aarhus danés
El Barça consiguió coronarse como campeón de la EHF Champions League el pasado mes de junio tras vencer por 37 a 34 al Füchse Berlin en el Lanxess Arena de Colonia. Con este triunfo, el conjunto blaugrana consiguió ganar el trofeo por decimotercera ocasión, y a la vez conquistó la Copa de Europa número 50 entre todas las secciones del Barça.
Esta temporada, los de Carlos Ortega vuelven a la competición con el mismo objetivo: coronarse campeones. Por primera vez, el equipo ganador de la EHF Champions League lucirá un emblema en la manga de la camiseta que indica que es el rey de Europa. Esta distinción también se estrenará en la categoría femenina, donde el Metz será el portador.
El Barça estrenará este nuevo parche el 9 de septiembre, en un partido en el que se enfrentarán al SAH-Aarhus danés en la primera jornada de la fase de grupos, en la que también jugarán contra el Montpellier Handball y el CS Dinamo Bucuresti.
Esta temporada el formato del torneo cambia: ahora, el Barça se enfrentará a doble partido a sus tres rivales, y solo los dos primeros clasificados pasarán a la 'Main Round', en la que los cuatro primeros clasificados de dos grupos de seis avanzarán a los habituales cuartos de final.
El Barça lucirá por primera vez este parche dorado como el equipo mejor clasificado en el nuevo Ránking de Clubes EHF, que tiene en cuenta los méritos deportivos de los últimos tres años.
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