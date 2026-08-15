El Barça se estrena con una victoria de oficio en Alemania

El Barça superó su primer compromiso con una trabajada victoria en las semifinales de una Premium Cup que se ha convertido en una de las citas ineludibles de la pretemporada, con rivales de alto nivel y tintes de competición oficial. El conjunto catalán superó al anfitrión, el HSG Nordhorn-Lingen de la potente segunda división alemana por un ajustado 41-44 para darse cita en la final contra el Füchse Berlin que no solo será la reedición de la final de la pasada edición tel torneo, sino también la de la pasada EHF Champions.

El encuentro, más allá del resultados, sirvió para ver en juego a los nuevos fichajes, con una gran segunda mitad de Sergey Hernández y el primer gol de Janus Smárason.

Con un lleno absoluto en el Euregium Nordhorn se puso en marcha la segunda semifinal. Era el momento de ver en marcha a los tres nuevos fichajes del curso, aunque de entrada, Carlos Ortega optó por un siete de confianza, con Viktor Hallgrímsson en la portería y Ortega, Elderaa, N’Guessan, Fàbregas, Djordje y Aleix Gómez. Un siete de lujo, para un encuentro que arrancó con un ritmo frenético, más propio de mitad de temporada que de un torneo de preparación. Los locales, con ganas de lucirse ante su público, impusieron su estilo para frenar el potencial azulgrana y mantener una renta de entre uno y tres goles en los primeros minutos.

Los germanos llegaban con la lección aprendida tras las semifinales del curso pasado, en las que también se midieron al Barça y que acabó con derrota por un solo punto, pusieron en aprieto a la defensa azulgrana, mucho menos rodada tras apenas cinco días de preparación tras las vacaciones. Al descanso se llegó con un desfavorable 26-22.

Cambio de dinámica

Para la segunda mitad, Carlos Ortega dio la alternativa a Sergey Hernández que hacía así su debut bajo palos como jugador azulgrana. En pista, la situación cambiaba radicalmente respecto a la primera mitad, con el Barça más acertado en ataque, recortando diferencias. La nota negativa llegaba con Luis Frade, que se retiraba al banquillo con signos de dolor en el hombro derecho.

Tras seis minutos, el conjunto catalán conseguía el objetivo y obligaba al técnico del Nordhorn-Lingen a pedir tiempo muerto para frenar la racha. A partir de ese momento, las diferencias se mantuvieron mínimas, sin que ninguno de los dos equipos pudiera marcar la diferencia, inmersos en un juego trabado y sin ritmo.

El Barça, una vez por delante, se dedicó a controlar los tempos mientras otro de los nuevos fichajes, Smárason, acumulaba minutos y firmaba su primer gol como azulgrana.

Por otro lado, el Füchse Berlin ganó en la primera semifinal al PSG (31-28), para reeditar la final de hace apenas unos meses en la EHF Champions. Será este domingo a partir de las 16.30 horas.