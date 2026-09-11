El Barça estrena la Liga ASOBAL con el partido más difícil de la temporada

El calendario se comprime ya en septiembre y el Barça disputará este viernes el partido más complicado de la temporada en el tradicional estreno de la Liga NEXUS ENERGIA ASOBAL que suele enfrentar a los dos primeros clasificados del curso anterior en el feudo del subcampeón. Es decir, todo un Dicorpebal BM Logroño La Rioja - Barça a las 19.00 horas (Teledeporte y en la web de Esport3).

Será el inicio de una nueva edición en la que el conjunto barcelonés parte como indiscutible favorito, con las altas de Janus Smarason, Sergey Hernández y el exjugador del filial Oriol San Felipe para cubrir las bajas de Emil Nielsen (Veszprém), Domen Makuc (Kiel) y Antonio Bazán (regresa al Helvetia Anaitasuna, de Plata).

En cuanto al resto, se han reforzado bien el propio Logroño (Luka Jevtic, Nicolò D'Antino y Gustavo Oliveira, entre otros), el Bidasoa Irun (Niko Mindegia, David Faílde y la cesión del blaugrana Miguel Ángel Duque), el Torrelavega (los metas Saeid Barkhordari y Rangel Luan, y el ex del filial azulgrana Mikael Lopes) o el Caserío Ciudad Real (Juan Manuel Bar, David Cadarso, Nacho Plaza o la vuelta a España del 'Hispano' Jorge Maqueda).

Aitor García, junto al técnico Miguel Ángel Velasco / BM LOGROÑO

Por su parte, el Fraikin Granollers tratará de volver a multiplicar los panes y los peces, con Marcos Fis como una de sus grandes estrellas a la espera de incorporarse al Barça en julio de 2027. Sus caras nuevas son el exazulgrana Quim Rocas y el joven meta Rubén Cardeñosa en pleno terremoto tras el traspaso este mismo jueves de Luka Krivokapic a un Partizan que debuta esta temporada en la Champions. El titular será el canterano Pau Panitti.

Partido complicado

La dificultad será doble para los de Carlos Ortega, recién renovado de manera más que merecida hasta 2031. De la mano de Miguel Ángel Velasco, el conjunto riojano logró la segunda plaza en la pasada competición liguera y saldó sus 15 partidos como local con 12 victorias, un empate (33-33 contra el Ademar) y dos derrotas (32-34 frente al Bidasoa y 28-41 contra el Barça).

El campeón de las últimas 16 ligas llegará sin tiempo para preparar el partido, ya que a eso de las diez y media de la noche del miércoles selló con una victoria en el Palau ante el SAH danés (39-28) su debut en la novedosa EHF Champions League, en la que defiende título y todos los partidos cuentan mucho de cara a la segunda fase.

Blac Janc es una pieza clave para Carlos Ortega / FCB

Por cierto, que el pasado título liguero llegó para los catalanes delante del televisor en la 24ª jornada, a seis del final. El Barça pasó por encima del ABANCA Ademar (48-31) y necesitaba que los logroñeses pinchasen frente al Bidasoa Irun, por lo que ese citado 32-34 supuso un nuevo título liguero en una racha sin solución de continuidad.

Carlos Ortega realizará un cambio en la convocatoria con la entrada del pivote y experto defensivo Oscar Grau por un Oriol San Felipe que se estrenó como goleador en la máxima competición europea este miércoles ante el SAH. Por otra parte, Aleix Gómez sigue con problemas en el hombro izquierdo (el de lanzamiento) y vuelve a quedarse fuera de los elegidos.