El Barça declara el estado de felicidad en la fiesta más 'bestia' en el Palau

El Barça se dio un auténtico festín este miércoles en el Palau ante el HBC Nantes en la vuelta de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League con un incontestable triunfo por 31-21 que se suma al 30-32 de la ida y que sitúa a los de Carlos Ortega en la Final Four de Colonia.

Con casi 4.000 espectadores en las gradas, la afición se volcó con el equipo en una segunda parte sensacional en la que borró de la pista a un sensacional equipo como el Nantes, que lo había bordado defensivamente en los primeros 30 minutos y se fue al descanso 15-12 abajo. El Füchse Berlin y el Aalborg también están clasificados, mientras que el actual campeón Magdeburgo recibe este jueves al PICK Szeged tras ganar por 38-35 en Hungría.

El cuerpo técnico, con Tomas Svensson, 'Tino' Igropulo y Carlos Ortega / VALENTÍ ENRICH

La celebración duró más de un cuarto de hora. Los jugadores se hartaron de abrazarse con los aficionados, bailaron, cantaron y celebraron con efusividad un resultado que los deja a dos partidos de alzar la decimotercera Copa de Europa de la sección en una temporada en la que podrían hacer pleno si reinan en la Copa del Rey en Alicante (5, 6 y 7 de junio) y la siguiente semana en Colonia (13 y el 14 de junio).

"El Nantes es un muy buen rival y están haciendo una temporada increíble. Era un partido defensivo y nos hemos impuesto en la segunda parte con la defensa. Dejarlos en 21 goles no es fácil y estoy muy orgulloso del equipo. Estaremos en Colonia y allí todo puede pasar, pero ahora hay que disfrutar", comentó Carlos Ortega. Los azulgranas regresan a la Liga ASOBAL este sábado en la pista del descendido Sanicentro BM Guadalajara (16.30 h).

El Barça y la afición vivieron otra noche para la historia / VALENTÍ ENRICH

"Todo lo que hace este equipo y esta sección tiene mucho mérito. Ya estamos en otra Final Four y parece una rutina, pero fijaos en los grandes equipos que a veces ni se clasifican. Pese a los recortes y a los cambios, esta sección tiene un ADN competitivo desde hace mucho tiempo, un ADN que metió Valero Rivera hace muchos años", explicó el malagueño. El mítico técnico del Dream Team siguió el partido en el palco junto a Joan Laporta.

"No estuvimos bien en ataque. El Nantes nos creó muchos problemas al principio, con goles de fuera y, cuando salíamos, nos marcaba Tournat. Ganaban por dos y tuvieron ataques para irse por tres. Nos metieron el miedo en el cuerpo, pero el equipo cogió la calma defensiva y Emil (Nielsen) estuvo soberbio (16 paradas). El segundo tiempo ha sido espectacular, con 'Ludo' (Fàbregas) a un nivel extraordinario", afirmó mientras señalaba al galo.

Los jugadores se unieron a los 'Dracs' en la celebración / VALENTÍ ENRICH

El pivote francés regaló su enésima cátedra de lo que debe ser el trabajo defensivo, con anticipaciones, ayudas, amenazas al corte, pelea constante con Tournat y su habitual habilidad para 'cazar' todos los rechaces. "Ha sido un partido increíble contra un gran equipo como el Nantes. Hemos tenido todos un gran rendimiento y la defensa estuvo excelente en segunda parte. El ambiente ha sido increíble. Gracias a todos los culés", comentó.

El Palau ovacionó a Valero Rivera en un emotivo homenaje / VALENTÍ ENRICH

Otro de los protagonistas fue Valero Rivera hijo, quien recibió un homenaje del club en su último partido en el Palau a sus 41 años. "Ha sido una noche muy difícil para nosotros. Estuvimos ahí en la primera parte, pero el Barça jugó muy, muy bien. Hicieron un gran partido y ojalá ganen el título en Colonia. Antes y después del partido me emocioné mucho. Volver aquí es especial, el Palau siempre ha sido mi casa y es un orgullo acabar aquí", dijo.