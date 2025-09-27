El Barça debuta con comodidad en el Mundial de Clubes

El Barça arrancó este sábado su participación en la 18ª edición del Mundial de Clubes con un contundente triunfo ante el Handebol Taubaté brasileño (22-41) en el primer partido de la fase de grupos, disputado en el pabellón New Capital Sports Hall de la nueva capital administrativa de Egipto.

Liderados por el extremo Ian Barrufet (13 goles) y respaldados por el muro que construyó Viktor Hallgrimsson (19 paradas), los azulgranas se impusieron con claridad en un encuentro en el que el técnico Carlos Ortega repartió los minutos entre todos sus jugadores.

Con esta victoria, el Barça arranca con paso firme un camino para reconquistar el cetro mundial seis años después que continuará este domingo frente al Zamalek egipcio (16:45h CET).

Le costó entrar en el partido al Barça, que tras no completar más que una sesión de activación en Egipto, se mostró errático en los primeros compases y permitió que el Taubaté se ilusionara con una falsa opción de partido (3-1, min.6).

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. Mem y Barrufet tomaron las riendas en ataque y, con cinco goles entre ambos, firmaron un parcial de 1-5 que devolvió la lógica al marcador (4-6, min.12). El impulso continuó más allá del ecuador de la primera mitad, cuando una arenga de Carlos Ortega reactivó a los azulgranas y Mem respondió con dos nuevas dianas para disparar la ventaja (7-12, min.18).

Makuc se unió al festival goleador, Hallgrimsson bajó la persiana en su portería y Barrufet se convirtió en una amenaza constante en las transiciones, además de mostrarse infalible desde los siete metros. Para colmo, el Taubaté encadenó tres exclusiones casi seguidas que castigó el Barça para dejar el partido visto para sentencia al descanso (11-20).

Tras el paso por vestuarios, Carlos Ortega dio entrada al joven Sola que, después de brillar en su estreno ante el Recoletas Atlético Valladolid, volvió a dar un paso adelante en los minutos de los que dispuso y con mucha personalidad puso la máxima diferencia (18-31, min.45).

La segunda mitad, ya sin historia, estuvo marcada por el inagotable repertorio de paradas de Hallgrimsson, que desquició por completo al Taubaté, incapaz de reducir la barrera psicológica de los diez goles. Mientras, la unidad B del Barça, liderada por los hermanos Cikusa, mantuvo el nivel, y Barrufet cerró la contundente victoria (22-41).