El Barça, a por el 'cum laude'

El Barça realizó el miércoles su penúltima sesión preparatoria en la Ciutat Esportiva y repetirá en la mañana de este jueves antes de volar por la tarde con destino al Lanxess Arena de Colonia, el 'Teatro de los Sueños del balonmano' que acoge este fin de semana la Final Four de la EHF Champions League.

Tras conquistar el domingo su decimotercera Copa del Rey seguida, el equipo azulgrana prepara con detalle la semifinal del sábado frente al Aalborg Handbold danés a las 18.00 horas (Esport3 y en directo en la web de SPORT). A las tres se medirán el campeón Magdeburgo y el Füchse Berlin.

Si logra reinar en Europa por decimotercera vez, el balonmano daría al club su quincuagésima Champions y sellaría su séptimo título de los siete posibles tras alzar el Mundial de Clubs, la Liga ASOBAL, la Copa del Rey, la Copa de España, la Supercopa Ibérica y la Supercopa de Catalunya.

Carlos Ortega, optimista y precavido de cara a la Final Four / DANI BARBEITO

Carlos Ortega explicó cómo afrontan la cita que pondrá el broche a la temporada, cómo va la recuperación de Djordje Cikusa tras su lesión en cuartos de final en la Copa del Rey ante el Recoletas At. Valladolid y qué supondría para él ganar su novena Champions (seis como jugador del Dream Team).

El míster, sobre el rival en 'semis'

Pese a que la pasada semana el objetivo era ganar la Copa, el técnico admitió que ya llevan "un tiempo trabajando cosas del Aalborg, que es ahora el único objetivo, porque si perdemos tendríamos que jugar por el tercer puesto".

"Es un equipazo. Es de las pocas veces que se han clasificado los dos primeros de cada grupo. Suben muy bien al contraataque y tienen una primera línea brutal, con una gran capacidad de lanzamiento y de penetración. Es un equipo muy peligroso y perfectamente nos puede ganar", recalcó.

Emil Nielsen y Niklas Landin, con Dinamarca en el Europeo de 2024 / EFE

Sobre los jugadores a tener en cuenta, el malagueño destacó a cuatro. "Tienen a Hoxer (lateral derecho), que es capaz de lanzar de fuera y de penetrar. Después está Arnoldsen (central), que es el es el más importante, porque arrastra, defiende, ataca y tira desde fuera. A Knorr (central y ex del Barça Atlètic), que lanza muy rápido y no necesita ni dar un paso. Y el portero, Landin, que si tiene el día nos lo pondrá aún más difícil", recalcó.

Los objetivos

Ortega enfatizó que lo difícil es "llegar a la Final Four. Los cuatro equipos están jugando a un grandísimo nivel. Nuestra temporada ha sido espectacular y nada de lo que pase en Colonia podrá empañar lo que es esta plantilla, pero vamos a competir. Es la hora de ganar. Sería el 'cum laude', por así decirlo".

"Los jugadores tienen una gran parte de culpa en esto. Con las limitaciones que tenemos en el presupuesto, que está clarísimo que hemos bajado mucho y eso afecta al dinero que entra en el bolsillo de los jugadores, siempre hemos intentado buscar las mejores soluciones, con gente hambrienta y que defienden en varios puestos. Con muchas bajas y muchos nuevos, no es sólo que estemos en Colonia, sino la manera como se ha logrado", apuntó.

El Barça está ensayando los penaltis... por si acaso / DANI BARBEITO

El técnico confía en que Emil Nielsen y Viktor Hallgrimsson "estén a un nivel que nos dé ese plus para estar en la final y ganarla. Las porterías suelen ser lo más importante en una Final Four y estarán los mejores del mundo. Quizá faltan Wolff, Gonzalo (ambos del Kiel) y alguno más", señaló. Se refería al español y futuro blaugrana Sergey Hernández (Magdeburgo), al citado danés Niklas Landin (Aalborg) y al astro serbio Dejan Milosavljev (Füchse Berlin).

Sin bajas

La mejor noticia es que el Barça llegará a la gran cita de Colonia con la plantilla al completo y con la mayoría en el mejor momento de la temporada. De hecho, el ganador de ocho Copas de Europa (seis como jugador del Dream Team) confirmó las buenas noticias sobre Djordje Cikusa. "Sí, ya se entrenó el martes con normalidad, este miércoles también y, en principio, estará en la convocatoria si lo decide el entrenador, que soy yo", concluyó.

El equipo vuelve a entrenarse este jueves a las 10 de la mañana, volará a las 18 horas a Colonia y se instalará en el Radisson Blu, muy cerca del Lanxess Arena en el que se desarrollará la Final Four por 17ª temporada consecutiva. La racha del Barça es magnífica, con tres títulos en los últimos cinco años.