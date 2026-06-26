El Barça ya conoce a sus rivales de la 'nueva' Champions League

El Barça de balonmano ya conoce a los primeros rivales que deberá superar en su intento de revalidar el título de la EHF Champions League. El conjunto azulgrana afronta la temporada 2026/27 como vigente campeón de Europa después de conquistar el pasado mes de junio su decimotercera corona continental al imponerse al Füchse Berlín en la Final Four de Colonia, un éxito que confirmó una vez más su dominio en el balonmano europeo.

Con el objetivo de volver a reinar en Europa, el equipo dirigido por Carlos Ortega ha quedado encuadrado en el Grupo E junto a Montpellier, Dinamo Bucarest y SAH - Aarhus, según deparó el sorteo celebrado este viernes por la EHF.

El nuevo formato de la Champions

Y es que la presente edición de la Champions League estará marcada por el estreno de un nuevo formato que amplía la competición hasta los 24 participantes. La primera fase estará compuesta por seis grupos de cuatro equipos, cuyos integrantes se enfrentarán entre sí en partidos de ida y vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a la Main Round, la segunda fase de la competición.

A partir de ahí, los 12 equipos clasificados se repartirán en dos grupos de seis conjuntos. En esta Main Round volverán a jugar todos contra todos a doble partido y, una vez concluida la fase, los cuatro primeros de cada grupo obtendrán el billete para los cuartos de final. Los ganadores de esas eliminatorias serán los cuatro equipos que lucharán por el título en la tradicional Final Four de Colonia, escenario en el que el Barça conquistó su última Champions y donde espera regresar para defender con éxito su corona.

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Nielsen, MVP de la Champions

El sorteo también dejó un reconocimiento individual para un azulgrana. La EHF entregó el premio al MVP de la pasada Champions League al guardameta Emil Nielsen, decisivo en la conquista del título del Barça con actuaciones estelares durante toda la competición y, especialmente, en la final ante el Füchse Berlín. El internacional danés, considerado uno de los mejores porteros del mundo, se despidió así del Barça con un nuevo galardón bajo el brazo antes de emprender una nueva etapa en el Veszprém húngaro