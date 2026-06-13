El Barça, en Colonia a por su 13ª Champions con tres despedidas sonoras

El Barça afronta la última cita de un curso en el que lleva seis títulos: Mundial de Clubs, Liga, Copa del Rey, Copa de España, Supercopa Ibérica y Supercopa de Catalunya). Los azulgranas se miden el sábado al Aalborg danés (18 h) en el Lanxess Arena de Colonia en la segunda 'semi de la Champions y a las tres se verán las caras el Magdeburgo y el Füchse Berlin.

En el rival del Barça destaca el meta Niklas Landin, una 'bestia negra' del Barça en su etapa en el THW Kiel. Sus otros referentes son los daneses Mads Hoxer (lateral derecho) y Thomas Arnoldsen (central), junto al central alemán Juri Knorr, un jugador con pasado en el Barça B.

La Final Four supondrá la despedida de tres jugadores. El meta Emil Nielsen pondrá rumbo al One Veszprém de Xavi Pascual (el entrenador que lo fichó para el Barça junto a David Barrufet), Domen Makuc se irá al Kiel y Antonio Bazán apunta al Helvetia Anaitasuna de Plata.

Bazán, Nielsen y Makuc quieren despedirse ganando la Champions / DANI BARBEITO

Makuc destacó que será "especial, porque podemos acabar la temporada con todos los títulos posibles y llevamos desde el verano trabajando para ello. He vivido momentos duros y por supuesto, momentos buenos. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado aquí y agradecido al club por darme esta oportunidad y por la confianza".

Nielsen admitió que en el último mes "estoy teniendo muchas emociones, pero al mismo tiempo me siento bien. Mi sueño desde la infancia era jugar en el Barcelona. Ahora estamos muy enfocados en la Final Four y tenemos que ganar. Es a vida o muerte. Es la presión de jugar en el Barça y Colonia siempre es especial. Estoy muy emocionado. Será divertido".

Para Bazán será su segunda Final four "y en la pasada no logramos el resultado que queríamos. Ganar sería un broche final espectacular, porque esto ha sido un sueño hecho realidad. Jamás pensé que jugaría aquí y he disfrutado muchísimo. Estoy muy agradecido".

Antonio Bazán, Emil Nielsen y Domen Makuc, con SPORT / DANI BARBEITO

Los tres dejan la puerta abierta al Barça, si bien el doctor navarro se lo tomó un poco a broma. "Por supuesto. El Barça es un gran club y Barcelona es una gran ciudad. No veo ninguna razón para cerrar la puerta. Quizá haya una oportunidad de volver", dijo Nielsen.

"El Barça es mi club desde niño. Cuando firmé, fue un sueño cumplido. Nunca se sabe, pero no cierro nada. Ahora toca probar algo nuevo. Era el momento para ir a la mejor liga del mundo (la Bundesliga)", dijo Makuc. "No creo que vuelva, pero claro que me encantaría", terció Bazán.

Para acabar, Bazán considfera que Nielsen es "competitivo" y Makuc está "siempre en forma". Nielsen ve a Bazán "en forma" y a Makuc como "un bromista". El mejor fue el esloveno, quien definió a Bazán como "Toni en forma" y a Nielsen como "oso polar".