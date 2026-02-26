El Barça, cita con la historia en el Palau antes de la 'guerra' de Magdeburgo

El Barça tiene este jueves una cita con la historia en el Palau con la visita del RK Zagreb (20.45 horas), el club que conocido por temas publicitarios como Badel Zagreb disputó y perdió tres finales consecutivas de la Copa de Europa en 1997, 1998 y 1999 contra el Dream Team de Valero Rivera, Enric Masip, Xavi O'Callaghan, Tomas Svensson, Oscar Grau, David Barrufet y compañía.

En esa lista aparece también Carlos Ortega, el malagueño que llegó como lateral izquierdo y terminó jugando de extremo, con potencia y talento a partes iguales. Ese triplete vino precedido de una ante el Bidasoa y después incluso se ganó la quinta consecutiva contra un Kiel lleno de 'galácticos', como los suecos Wislander, Lövgren y Olsson o el 'cañonero' Nenad Perunicic.

Tres décadas después, el conjunto croata no tiene nada que ver con el que se midió al Barça y que contaba con 'Paco' Cavar como gran figura en la primera... porque las dos siguientes se las ganó a su exequipo ya como barcelonista. Ese detalle añade atractivo a un choque bastante desequilibrado sobre el papel en el que los blaugranas se juegan mucho.

Segundos en el Grupo B con 20 puntos y ya clasificado de manera directa para cuartos, el equipo azulgrana sigue a dos puntos de un Magdeburgo al que visitará la semana que viene en un duelo que decidirá la primera plaza y dará al que salga airoso un cruce teóricamente más accesible en cuartos.

Los croatas son el peor equipo de la fase de grupos, con tan solo una victoria, 11 derrotas y un -51 en el 'goal-average' general. En la primera vuelta, el equipo que dirige Carlos Ortega se impuso por 25-32 (12-17 al descanso) con seis goles de un Dika Mem más cerca del regreso tras su lesión, del 'genio' Blaz Janc y de un Aleix Gómez que ha vuelto por sus fueros esta temporada.

Los dos mejores jugadores del RK Zagreb son los internacionales croatas Luka Lovre Klarica (lateral derecho) y Filip Glavas (extremo derecho). Otra pieza importante es el extremo izquierdo croata Davor Cavar, quien no tiene parentesco alguno con el citado mito exazulgrana Patrick Cavar.

Carlos Ortega no quiere confianzas en su equipo / DANI BARBEITO

"Es un club que cambia tanto de entrenador y es muy difícil tener un proyecto en el que los jugadores se sientan cómodos. Es un un partido de mucha tradición en Europa. Si miramos años atrás, en los últimos diez años han tenido con toda seguridad más de 15 o 20 entrenadores. Eso es una barbaridad", comentó Carlos Ortega. Ahora el técnico es Nenad Sostaric... desde el pasado noviembre.

"En el balonmano son siete contra siete y, aunque vayas de favorito, hay lesiones, estados de forma o tarjetas rojas que pueden decidir. Para llegar a la Final a Cuatro seguro que nos tocará luchar contra un gran equipo en cuartos. Puede ser el Veszprém y puede ser cualquiera. Y habrá que ganar", añadió el malagueño.