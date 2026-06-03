El Barça, a cinco victorias de culminar un curso histórico

El balonmano, ejemplo del trabajo bien hecho en las secciones profesionales del Barça, está a cinco triunfos de completar una de las mejores temporadas de su historia. Los de Carlos Ortega ya han conquistado el Mundial de Clubs, la Liga ASOBAL, la Copa del Rey, la Supercopa Ibérica y la Supercopa de Catalunya.

Y todo ello desde la plena confianza en un proyecto de cantera y sin volverse locos con los contratos. El equipo cuenta con los canteranos Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández, Oscar Grau y un Adrián Sola que lo ha jugado casi todo pese a ser juvenil, más todos los del filial que han tenido minutos (el meta Filip Saric, Oriol San Felipe, Manuel Ortega y Miguel Ángel Martín).

Esta solvencia resta dramatismo a la marcha a finales de mes de Emil Nielsen (Veszprém) con el internacional español Sergey Hernández como sustituto e incluso al fichaje de Dika Mem por el Füchse en 2027, quien será sustituido por el emergente internacional español Marcos Fis. También se marchan este verano Domen Makuc (Kiel) y Antonio Bazán, mientras que está confirmado el fichaje del central islandés Janus Smarason (PICK Szeged).

Carlos Ortega es clave en este Barça / DANI BARBEITO

Con Ludovic Fàbregas como fichaje estrella, la temporada empezó el 26 de agosto de 2025 con una clara victoria ante el Fraikin Granollers en la final de la Supercopa de Catalunya (38-25) y siguió el 3 de agosto con la conquista mucho más sufrida de la Supercopa Ibérica con un triunfo en la tanda de penaltis ante el Sporting de Portugal de Kiko Costa (35-34).

Poco a poco, el equipo se fue haciendo cada vez más fuerte en defensa y el 2 de octubre recuperó el cetro universal en el Mundial de Clubs con una victoria por 30-31 tras la prórroga ante el Veszprém de Xavi Pascual en la final. Antes, había vencido en tierras egipcias al anfitrión Al Ahly en semifinales por 26-21.

La semana siguiente a la conclusión de un Europeo en el que reinó la Dinamarca de Nielsen, el Barça alzó la Supercopa Ibérica en Telde, con victorias ante el Bidasoa Irun en 'semis' (37-31) y frente al Recoletas At. Valladolid en la final el 8 de febrero (24-32). Lo último ha sido la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, asegurada hace más de un mes y finalmente conseguida con 'pleno' de victorias, 30 y 60 puntos de 60 posibles.

El Barça, instalado en la felicidad permanente / VALENTÍ ENRICH

El Barça quiere la matrícula con los dos últimos títulos en juego. El primero llega este fin de semana en Alicante con la Copa del Rey, en la que abrirá los cuartos de final el viernes a las 13.00 horas ante el Valladolid, con las hipotéticas semifinales el sábado (17.00 horas) contra el ganador del duelo entre el Viveros Herol BM Nava y el REBI BM Cuenca y el Horneo Eón Alicante. La final tendrá lugar el domingo a las cinco de la tarde.

Lo siguiente será la Final Four de la Champions en el Lanxess Arena de Colonia. El sábado 13 de abril habrá un duelo fratricida entre dos equipos alemanes (el campeón Magdeburgo y el Füchse Berlin) y el Barça jugará la segunda semifinal (18.00 h) contra el Aalborg danés del mítico meta Niklas Landin. La ansiada final está prevista para el domingo 14 a las 18.00 horas.