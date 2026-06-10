El Barça, con los cinco sentidos puestos en ganar la Champions... ¡y serían 13!

Dos días después de alzar su decimotercera Copa del Rey seguida en Alicante con una exhibición en la final ante el Bidasoa (17-37), el Barça regresó este martes a los entrenamientos con una madrugadora sesión a las diez de la mañana en la Ciutat Esportiva.

El objetivo común de toda la sección es la Final Four de la Champions League de este fin de semana, en la que los azulgranas buscarán el tercer entorchado en el quinto ejercicio de Carlos Ortega al frente del equipo. En breve podría haber novedades sobre una nueva extensión de su contrato.

Con 12 títulos, el equipo más laureado de la competición se entrena este miércoles también a las 10 de la mañana y después tendrá lugar la tradicional jornada abierta a los medios. El jueves tendrá lugar la última sesión en Barcelona a las 11 horas y el equipo volará a Colonia a las seis de la tarde.

Tomas Svensson, Carlos Ortega y 'Tino' Igropulo, con la Copa del Rey / FCB

El viernes habrá otro 'media day' internacional en el Hotel Radisson Blue, a apenas diez minutos a pie del espectacular Lanxess Arena. Allí el Barça disputará la segunda semifinal a las 18.00 horas contra el Aalborg Handbold, equipo en el que milita el mítico portero danés Nicklas Landin (ex del Kiel).

Antes, a las tres de la tarde, duelo alemán entre el Füchse Berlin de Mathias Gidsel y el campeón Magdeburgo, con el futuro blaugrana Sergey Hernández en la portería. Además, el Juvenil azulgrana buscará la final que se disputará el domingo en el Lanxess a las doce de la mañana.

Djordje Cikusa, duda hasta el final

La excelente labor del cuerpo técnico, de los servicios médicos con el emblemático 'Guti' a la cabeza y la profesionalidad de la plantilla han permitido que el equipo llegue a tope a la fase decisiva del curso. Sin embargo, el pasado viernes se lesionó Djordje Cikusa en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Djordje Cikusa no se resiste a perderse la Final Four / EUROPA PRESS

Aunque en ataque no acaba de estar redondo y necesita una confianza que a buen seguro adquirirá de cara a la próxima temporada, el de Bordils está dando dos cambios notables en defensa que permiten a Dika Mem o a N’Guessan ahorrarse esos minutos defendiendo de 'segundos'.

La Final Four despedirá a tres azulgranas. El meta danés Emil Nielsen llevará su magisterio al Veszprém de Xavi Pascual, mientras que el desequilibrante esloveno Domen Makuc jugará en el Kiel con Gonzalo Pérez de Vargas. Además, el 'doctor Antonio Bazán' se va tras una temporada y media.