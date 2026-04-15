El Barça, a celebrar el título con dos victorias seguidas

Cuatro días después de que la derrota del BM Logroño ante el Bidasoa Irun por 32-34 le permitiese asegurarse su decimosexta Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL consecutiva y la 33ª en total, el Barça regresa esta semana a la competición con dos desplazamientos consecutivos en las dos Castillas con los cuartos de la Champions ante el Nantes en el horizonte.

Ese doble duelo europeo que dará al ganador un billete para la Final Four de Colonia ha obligado a adelantar el duelo de este miércoles en El Sargal ante el REBI BM Cuenca (20.00 horas, Esport3 y LaLiga+), un equipo que no ha conseguido recuperar el extraordinario nivel que lo llevó al histórico subcampeonato liguero en la temporada 2022-23.

Los de Lidio Jiménez jugaron el curso siguiente la Liga Europea, pero sufrieron hasta el final hasta evitar la promoción de descenso por un punto, fueron décimos la temporada pasada y en la actual ocupan esa misma posición con 19 puntos, cuatro más que el antepenúltimo (Bada Huesca, Frigoríficos Morrazo y Villa de Aranda). Es decir, que está muy cerca de ir asegurando la permanencia.

Las principales armas del conjunto manchego son el central luso Manuel Lima y su compañero de posición húngaro Rajmond Toth, muy bien acompañados por otros hombres como el lateral derecho portugués Guillermo Tavares, el lateral izquierdo brasileño Joao Perbelini, el prometedor pivote cántabro Diego Gandara (21 años) o los hermanos argentinos Pizarro (el lateral derecho Federico y el extremo izquierdo Nacho).

Seif Elderaa busca opciones en la primera vueltra ante el cuadro conquense / FCB

El equipo no regresará a Barcelona y el viernes a las 20 horas visitará a un Tubos Aranda Villa de Aranda que está empatado con la zona de promoción. Carlos Ortega se lleva a toda la plantilla y al juvenil Adrián Sola, segundo máximo realizador barcelonista con 80 goles, 17 menos que el extremo izquierdo Dani Fernández. Su presencia invita a pensar que Aleix Gómez o Blaz Janc podrían descansar en uno de estos dos encuentros.

El doble objetivo del Barça es lograr otras dos victorias de las seis que necesita para completar la segunda Liga perfecta de la 'era Ortega' tras el 30 de 30 de la temporada 2022-23 y seguir preparando al equipo para llegar lo mejor posible a los cuartos contra el Nantes. Uno de los jugadores que más debe aprovechar estos partidos es un Djordje Cikusa necesitado de confianza en ataque.

"Estamos muy contentos y teníamos muchas ganas de ganar la Liga, aunque desde el sofá. A todos nos habría gustado ganarla a casa. Estamos muy contentos por lo que hemos hecho, por la trayectoria de esta temporada hasta ahora y tenemos que seguir así", comentó el ambidiestro canterano del Barça.

"Cuenca está casi salvado. Tienen el mismo entrenador desde hace muchos años (Lidio Jiménez), tienen buenos jugadores y nos competirán, así que no podemos relajarnos. Estos partidos nos tienen que servir mucho para prepararnos para lo que viene de Champions, que también estamos deseando que lleguen los cuartos de final", concluyó Djordje Cikusa.