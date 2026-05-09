LIGA ASOBAL
El Barça, a celebrar la Final Four en la pista del descendido colista
El cuadro azulgrana buscará este sábado su 28ª victoria en la Liga ASOBAL ante el Sanicentro BM Guadalajara (16.30 h)
El pasado miércoles por la noche, Carlos Ortega destacó que sus jugadores tenían que disfrutar de la clasificación para la Final a Cuatro de la Champions League "esta noche y mañana". Sin más tiempo, el equipo regresó este viernes al trabajo con la mente puesta en el siguiente partido.
El Barça visita este sábado en la vigesimoctava y antepenúltima jornada de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL a las 16.30 horas al Sanicentro BM Guadalajara (Esport3), un equipo que logró salvar la categoría la pasada temporada con muchísimos apuros y que consumó su descenso la semana pasada.
Colista con tan sólo 11 puntos, los de Juan Carlos Requena no pueden alcanzar ya al antepenúltimo y serán sustituidos la próxima temporada por el Cajasol Sevilla BM Proin, que permitirá a la 'futbolera' capital hispalense disfrutar de la elite del balonmano por primera vez en la historia.
El cuadro azulgrana sigue enfrascado en el objetivo de certificar la segunda liga perfecta desde la llegada de Carlos Ortega al banquillo tras lograrlo en el curso 2022-23. El campeón liguero en las últimas seis ediciones suma 27 triunfos y confía en lograr el vigesimoctavo.
Después llegará el parón por la eliminatoria de clasificación para el Mundial, con un incómodo desplazamiento a Argantina de cara al doble duelo ante Israel para cuatro azulgranas: Dani Fernández, Ian Barrufet, Aleix Gómez y Antonio Bazán. Será baja Petar Cikusa, a quien se espera de vuelta para finales de mes.
Ortega aprovechará el duelo para dar descanso a algunos de sus jugadores más cargados de minutos y no sería de extrañar que no viajase Ludovic Fàbregas tras su exhibición del miércoles contra el Nantes. Tres cuartos de lo mismo con Emil Nielsen o con Aleix Gómez.
Después de ese parón, al objetivo del 30 de 30 le esperarían dos duelos durísimos, el primero en el Palau contra el Bathco Torrelavega y el segundo en la pista del BM Logroño. Lo siguiente sería la Copa del Rey en Alicante y la Final a Cuatro de la Champions en Colonia.
Estas semanas son clave para que el equipo llegue a tope a esa gran cita del Lanxess Arena, cuyo sorteo tendrá lugar el próximo martes. ¿Prefieren al Aalborg o medirse a uno de los dos alemanes en 'semis', el campeón Magdeburgo o el Füchse Berlin? La respuesta, el 12-M.
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