El Barça busca en Szeged el pasaporte a Colonia

El Barça juvenil busca desde este martes el primero de los billetes en juego para Colonia en la ronda clasificatoria del EHF Youth Club Trophy que se disputa en Szeged (Hungría).

El torneo, que afronta su segunda edición, reúne a los equipos de categoría sub 18 de los 16 clubes que participan en la Machineseeker EHF Champions League, dividos en cuatro torneos de clasificación. Tan solo el primero de cada una de ellas accede a la última fase que se celebrará en paralelo a la Final 4 de los 'grandes'. En esta fase clasificatoria que se disputa en formato Final 4 (semifinales y final), los azulgranas tendrán como rivales al OTP Bank Pick Szeged, el Kolstad y el Orlen Wisla Plock.

El primero de los partidos será precisamente contra el conjunto local, este miércoles a las 18:00 horas, justo después de la semifinal entre el Kolstad y el Orlen Wisla Plock. La final está prevista para el miércoles 1 de abril a las 17.00 horas. Antes, a partir de las 15.00 horas, se disputará un partido por el tercer y cuarto puesto, de carácter simbólico.

Horarios Semifinales - Martes 31: 15.00 horas: Kolstad - Orlen Wisla Plock 18.00 Horas: OTP Bank Pick Szeged - Barça Final: Miércoles 1 - 17.00 horas Tercer y cuarto puesto: Miércoles 1 - 15.00 horas

El técnico azulgrana, Álvaro Polo, apuntó que su equipo afronta esta fase europea "en el mejor momento de la temporada" y calificó al OTP Bank Pick Szeged, como "un equipo muy duro".

"Sobre todo es importante saber que es una gran experiencia para los chicos, que deben seguir aprendiendo. Este tipo de competiciones les da un bagaje muy bueno para crecer dentro del club, que es para lo que trabajamos", explicó en la previa de una fase que el curso pasado se disputó en Barcelona, con los azulgranas como ganadores de su ronda. En la Final 4 quedaron en la tercera posición.

La gran novedad en la lista de Polo respecto al último partido disputado por la plantilla será el regreso de Adrián Sola, quien estuvo convocado el sábado el partido de Liga ASOBAL del primer equipo contra el Caserío Ciudad Real. El juvenil tuvo minutos en el tramo final del partido en el que firmó siete goles para poner el broche a la victoria azulgrana (43-26).

Escenario Champions

Todos los partidos de esta fase clasificatoria se jugarán en el emblemático Pick Arena, con capacidad para 8.000 espectadores, un escenario de sobras conocido para el primer equipo. Los de Carlos Ortega visitaron esta pista el pasado mes de febrero, en la undécima jornada de la fase de grupos de la EHF Champions.

El duelo que se saldó con un claro 27-35 para un Barça que finalizó esta ronda como primero del Grupo B y, por tanto, disputará directamente la ronda de cuartos.