El Barça busca el '29 de 29' en una emotiva jornada en el Palau

Emil Nielsen, Domen Makuc y Antonio Bazán vivirán este viernes uno de sus partidos más emotivos en el Palau Blaugrana. Los tres jugadores se despiden esta temporada del Barça y recibirán el reconocimiento de sus aficionados en el duelo liguero contra el Bathco Torrelavega que será el último encuentro de la temporada en casa. Más allá de la despedida, los tres protagonistas y el resto de la plantilla podrán celebrar el título de la Liga Nexus Energía Asobal 2025/26 que será entregado al club al final del encuentro.

Los azulgranas reciben al conjunto de Jacobo Cuetara con el único objetivo deportivo de seguir ampliando su impecable racha en la Liga ASOBAL. Hasta el momento, el Barça atesora un 28 de 28, un pleno de victorias que le ha valido un nuevo título de liga, conquistado ya hace varias jornadas.

A diferencia de los locales, en el encuentro hay mucho en juego para los cántabros que llegan con opciones de clasificación europea. Después de tres victorias consecutivas se presentan como quintos clasificados, empatado a 39 puntos con el cuarto, el Fraikin Granollers, y a sólo dos del segundo clasificado.

Domen Makuc, durante un entrenamiento / Dani Barbeito / SPO

Domen Makuc, uno de los protagonistas de la jornada, avanzó que el duelo contra Bathco Torrelavega será "un partido complicado, el último en el Palau". Para el esloveno el conjunto cántabro es un "rival que siempre pone las cosas difíciles, que juega bien y nos puede meter en problemas, pero nosotros jugamos en casa". El #35 azulgrana quiere despedirse "bien de la gente del Palau" y espera que "venga mucha gente a vernos, ya que también vamos a celebrar el título de ASOBAL".

Carlos Ortega tendrá para este partido a toda la plantilla disponible a excepción de Petar Cikusa, aun recuperandose de sus problemas físicos, y Óscar Grau que tiene descanso por decisión técnica.

La codiciada segunda plaza

Con el nuevo formato de la EHF Champions League para la temporada 2026/2027 los participantes pasan de los 16 actuales hasta 24 y España podría recibir una plaza extra de cara al próximo año. Con el Barça ya clasificado, ese cupo sería para el segundo de la liga, por lo que acabar en esa posición se presenta como el gran regalo del curso.

Clasificación ASOBAL / ASOBAL

Cuatro equipos optan todavía a la misma: Dicorpebal Logroño, último rival del Barça; Bidasoa Irún, Fraikin Granollers y Bathco Torrelavega, por lo que el final de liga se presenta más que disputado, con algunas plazas también por definir en la zona baja.

Con tanto en juego, la jornada 29 se disputará de forma unificada con hasta siete partidos de la competición profesional este viernes a partir de las 21.00 horas.

Tras el partido, al Barça aun le quedará una última jornada de liga, el próximo domingo 31 de mayo ante Dicorpebal Logroño La Rioja, antes de afrontar la batalla por los dos últimos títulos en juego de la temporada: la Copa del Rey (Alicante, 5 al 7 de junio) y la EHF Champions League (Colonia, 13 y 14 de junio).