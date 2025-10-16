Barça - Bidasoa Irún: Horario y dónde ver el partido de la Liga ASOBAL

FC Barcelona y Bidasoa Irún se enfrentan este viernes 17 de octubre en la nueva jornada de la Liga ASOBAL 2025 - 2026. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona - Bidasoa Irún y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé suma una victoria ante el BM Granollers (35-28), una victoria ante el Frigoríficos del Morrazo (42-31), una victoria ante el Recoletas Atlético Valladolid (32-25) y una victoria ante el Alicante (37-24), por lo que se encuentra en el puesto número 3 con 8 puntos y +41 en el diferencial de goles.

En cambio, el Bidasoa Irún se encuentra posicionado en el primer lugar de la tabla con 9 puntos y +26 en el diferencial de goles, habiendo rencientemente vencido al Huesca (32-24), vencido al Nava (35-30), empatado con el Ademar (26-26) y vencido al Puente Genil (36-30).

Considerando su historia conjunta, el Barcelona se muestra como amplio favorito ya que, en 24 años, nunca ha perdido ante el Bidasoa Irun. En realidad, los blaugranas suman 36 victorias y un empate, por lo que los registros se encuentran de su lado.

Por otra parte, cabe destacar que el Barcelona se enfrentará próximamente al Caserío Ciudad Real y al Puente Genil en la Liga ASOBAL, mientras que el Bidasoa Irún se topará con el Guadalajara y el Torrelavega.

HORARIO DEL BARÇA - BIDASOA IRÚN DE LA LIGA ASOBAL

El partido entre FC Barcelona y Bidasoa Irún, correspondiente a la nueva jornada de la Liga ASOBAL, se disputa este viernes 17 de octubre a las 21:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARÇA - BIDASOA IRÚN DE LA LIGA ASOBAL

En España, el partido de la Liga ASOBAL entre FC Barcelona y Bidasoa Irún se podrá ver por TV a través de LaLiga+ y Teledeporte.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Liga ASOBAL a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.