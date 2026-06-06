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Barça - Bidasoa: a qué hora y dónde ver la final de la Copa del Rey de balonmano gratis por TV y en directo

A qué hora juega el Barça contra Bidasoa Irún y en qué canal ver en abierto la final de la Copa del Rey de balonmano.

Adrián Sola, jugador del FC Barcelona de balonmano

Adrián Sola, jugador del FC Barcelona de balonmano / FCB

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

FC Barcelona y Bidasoa Irun se ven las caras este domingo 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante para disputar la gran final de la Copa del Rey de balonmano. Después de unos playoffs de muchas emociones en el torneo copeo, conjunto azulgrana afronta el último obstáculo hacia la reválida del título como gran favorito, un trofeo que ha levantado en 12 de las últimas 13 ocasiones.

El Barça selló su billete para la final después de superar al Viveros Herol BM Nava en semifinales con un solvente 27-38. El equipo de Carlos Ortega volvió a imponer su profundidad de plantilla y su ritmo competitivo, con un Dani Fernández especialmente inspirado, para acercarse a un nuevo título nacional que se encara además como antesala de sus próximos grandes retos de la temporada.

Dika Mem, defendido por un excelente Josu Arzoz

Dika Mem, defendido por un excelente Josu Arzoz / FCB

Por su parte, el Bidasoa Irún alcanzó la final tras derrotar al Bada Huesca en la segunda semifinal por 30-37. El conjunto vasco, que ya había dejado por el camino al Bathco Torrelavega en cuartos, llega a la cita decisiva con la ambición de competir de tú a tú contra el gran dominador del balonmano español y de levantar un título de enorme prestigio.

La final enfrentará en el Centro de Tecnificación de Alicante al vigente campeón y principal candidato al título contra un Bidasoa que quiere convertir su gran Copa en una gesta. La misión de los azulgranas es levantar la trigésima Copa del Rey de su historia, mientras que el equipo guipuzcoano buscará dar la gran sorpresa y poner fin al dominio culé en la competición copera.

¿A qué hora juega el Barça contra el Bidasoa Irún en la final de la Copa del Rey de balonmano?

El partido entre Barça e Irudek Bidasoa Irun, correspondiente a la final de la Copa del Rey de balonmano, se disputará este domingo 7 de junio a las 17:00 horas (CEST) en el Centro de Tecnificación de Alicante.

¿Dónde ver la final de la Copa del Rey de balonmano gratis por TV y online?

En España, la final de la Copa del Rey de balonmano entre Barça y Bidasoa Irún se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online mediante RTVE Play.

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