El Barça Atlètic, a hacer más historia en la Copa del Rey

Los más veteranos recordarán la final de la Copa del Rey de fútbol en la que el Real Madrid venció en 1980 a su filial (el Castilla) por 6-1 con dos goles del malogrado Juanito (el Madrid B jugó la Recopa de Europa el curso siguiente). Dos años después, el Barça C tuvo contra las cuerdas al Atlético de Madrid en la tercera ronda (3-4 en el global) y el Barça Atlètic empató sin goles contra el primer equipo madridista en los octavos de la temporada 1983-84 y cayó eliminado por un gol de Carlos Alonso Santillana en la vuelta en el Bernabéu (1-0).

Los filiales dejaron de participar en el torneo del KO en su edición de 1989-90 y actualmente tan solo pueden hacerlo en la de balonmano con el Barça Atlètic como estandarte. Tras eliminar al Tubos Aranda Villa de Aranda (39-30) y al Sanicentro BM Guadalajara (35-27), el equipo que dirige Dani Ariño está a un solo paso de lograr una histórica clasificación para la Final a Ocho de la Copa del Rey que se disputará en Alicante del 5 al 7 de mayo.

Para ello, los jóvenes azulgranas tendrían que derrotar este miércoles a las 20.00 horas en la Ciutat Esportiva contra el Recoletas At. Valladolid, todo un hueso ante el que precisamente el primer equipo de Carlos Ortega conquistó el pasado 8 de febrero la Copa de España (24-32). El conjunto pucelano marcha séptimo en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL con 27 puntos, mientras que el Barça Atlètic es décimo en Plata también con 27 puntos.

El Barça Atlètic saldrá sin complejos / FCB

A las órdenes de David Pisonero (un excelente técnico), el At. Valladolid viene de plantar cara al Fraikin Granollers en la última jornada liguera (27-23) y cuenta con una notable plantilla en el que destacan el lateral izquierdo luso Gustavo Oliveira, el pivote egipcio Mahmoud Abdelazize, el experimentado central macedonio Martín Karapalevski o el extremo derecho galo Tao Gey-Emparan, cedido por el Bidasoa Irun. En la portería, dos seguros como el argentino Juan Bar y el vallisoletano César Pérez, quien está en el club desde su fundación en el curso 2014-15.

El filial azulgrana, que ha eliminado ya a dos equipos de la máxima categoría, tiene el hándicap de no poder contar con tres piezas clave. El meta hispanocatarí Filip Saric, el lateral izquierdo experto en tareas defensivas Oriol San Felipe y el extremo izquierdo Manuel Ortega no han disputado ninguna eliminatoria ni estarán este miércoles en los dieciseisavos, ya que el primer equipo cuenta con ellos de cara a la Final a Ocho.

Sí estará el francotirador canario Miguel Ángel Martín, quien ha jugado varios partidos con el primer equipo. Los otros referentes del Barça Atlètic son el central Anselmo Collado, el pivote Guido Bayo, el portero Pau Hernández y el extremo derecho Jan Blas, quien vivió un gran curso pasado con bastante presencia en el primer equipo.

Dani Ariño, entrenador del filial barcelonista / FCB

El Barça de Carlos Ortega ya está clasificado, al igual que el anfitrión Horneo Eón Alicante. Hoy se disputarán también los otros cinco duelos de octavos: Bada Huesca - Fraikin Granollers (20.00 horas), Viveros Herol Nava - ABANCA Ademar (20.00 h), Anaitasuna (Plata) - Bathco Torrelavega (20.00 h), (20.00 h), REBI Cuenca - Dicorpebal Logroño La Rioja (20.30 h) y Cajasol Ángel Ximenez Puente Genil - Irudek Bidasoa Irun (20.30 h).

Los blaugranas derrotaron en la última jornada de Plata a uno de los 'gallitos', un Fertiberia Puerto Sagunto (26-24) que perdió la primera plaza (ascenso directo) a manos del Cajasol Sevilla BM Proin con tres jornadas por delante. La victoria se antoja prácticamente una quimera, aunque de conseguirla los de Dani Ariño entrarían en la historia del balonmano.