El Barça, al asalto de su cuarta Supercopa Ibérica

Cuatro días después de conquistar la Supercopa de Catalunya con una clara victoria por 38-25 en la final ante un Fraikin Granollers en construcción, el Barça afronta este fin de semana el asalto a su cuarta Supercopa Ibérica en la cuarta edición de un torneo que sustituye a las Supercopas española y lusa.

El conjunto azulgrana ha viajado el viernes a tierras lusas y este sábado jugará ante el FC Porto en Matosinhos la primera semifinal a las 14.30 horas (en directo por Esport3). A las cinco y media jugarán el ABANCA Ademar sin Oscar Lindqvist y el otro favorito, el Sporting (Teledeporte).

Los azulgranas se verán las caras con los dragôes por cuarta vez en esta competición y las tres anteriores se saldaron con victorias barcelonistas: en las finales de 2022 (32-24 en 2022) y 2023 (44-38 en Viana do Castelo) y en la pasada semifinal (39-31 en Torrelavega).

Una novedad

El único fichaje que aún no se ha vestido de corto podría debutar este sábado después de recibir el alta una vez superado un problema en el sóleo. Se trata del extremo izquierdo Dani Fernández en su regreso al club en el que se formó tras dos campañas en el Frigoríficos y las tres últimos en el Stuttgart de la Bundesliga.

Dani Fernández podría debutar en Matosinhos / FCB

Por contra, Jonathan Carlsbogard es baja por unas molestias en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y viajó el especialista defensivo del filial, Oriol San Felipe (19 años). Con la marcha del veterano Thiagus Petrus, el sueco será el gran especialista defensivo del equipo en esta temporada.

Enfrente estará el FC Porto con el central exazulgrana Pol Valera, quien quiere volver a sonreír tras dos años y medio muy duros en el Palau, incluyendo una grave lesión de rodilla. El extremo derecho Mamadou Diocou también se formó en el Barça y su compañero de posición Antonio Martínez completa la 'armada española'.

A las órdenes del sueco Magnus Andersson, el conjunto luso ha mejorado sobre el papel el nivel de su plantilla. Además del citado Valera, destacan los fichajes del lateral derecho sueco Linus Persson (GOG Gudme) y del pivote francés Timmy Petit (excompañero del azulgrana Seif Elderaa en el Limoges).