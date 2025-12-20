El Barça arrolla al BM Logroño La Rioja y es más líder

El Barça cerró al año con la decimoquinta victoria en el campeonato liguero (43-30). Los hombres de Carlos Ortega aplastaron al Dicorpebal Logroño La Rioja para reafirmarse en el liderato de la ASOBAL. Makuc, con siete goles, y Dani Fernández, con ocho, lideraron el festival azulgrana en el Palau.

Quería cerrar el año el equipo azulgrana de la mejor forma posible, pero se encontraba con un peligroso BM Logroño, segundo clasificado de la Liga ASOBAL, que el curso pasado ya empató en su visita al Palau Blaugrana. Sin embargo, los de Carlos Ortega tenían la lección bien aprendida.

El duelo empezó con menos ritmo del que nos tiene acostumbrados el Barça, aunque las paradas de Nielsen y el talento ofensivo de los azulgranas permitieron abrir brecha en el marcador. El cuadro culer, liderado por Makuc en ataque, encontraba facilidad en la defensa riojana y un parcial de 7 a 1 obligó al tiempo muerto visitante (9-3).

El Barça seguía siendo muy superior sobre el 40x20, superando en los 1vs1 y encontrando a Frade con asiduidad en los seis metros. La distancia seguía ampliándose, mientras Carlos Ortega movía el banquillo y optaba por la entrada de Dika Mem. Pero fue Domen Makuc el gran protagonista de la primera mitad con siete goles al descanso (23-14).

Festival azulgrana

De regreso, fue turno para Hallgrimsson, que se estrenó bajo palos con una gran intervención. Poco, o prácticamente nada, cambió la dinámica con el Barça sumando con mucha facilidad. Con minutos para todos los jugadores, el equipo azulgrana disfrutaba superando una y otra vez el 6:0 visitante (31-19).

Ni la relajación por el abultado resultado ni el orgullo de los riojanos frenaron la apisonadora azulgrana en los minutos finales con un inspirado Dani Fernández. Nueva victoria de los de Carlos Ortega para reafimar, todavía más, el liderato de la Liga ASOBAL (43-30).